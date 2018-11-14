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CHP'den Mansur Yavaş çok sert cevap

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, adı Ankara Büyükşehir Belediye başkanlığı ile anılan Mansur Yavaş'ın açıklamalarına cevap verdi.

14 Kasım 2018 Çarşamba 17:58
CHP'den Mansur Yavaş çok sert cevap

CHP Parti Meclisi (PM), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yerel seçim gündemiyle toplandı. Toplantının ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun basın toplantısı düzenledi.

Torun'a; yerel seçimde, CHP'nin 'Ankara adayı' olacağı konuşulan Mansur Yavaş'ın 'Rozetsiz Belediye Başkanı' çıkışı hatırlatıldı. Torun, bu soruya şu şekilde yanıt verdi:

"Mansur Yavaş'ın ne ifade etmek isteğini bilmiyorum ama mutlaka seçimlere katılan adayların rozetleri olur. Tabii belediye başkanı seçildikten sonra rozetini çıkarabilir"

Mansur Yavaş ne demişti?

Sosyal medya platformu Twitter'daki hesabından açıklamada bulunan Yavaş, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Adaylığım konusundaki teveccühün şahsıma değil Ankaralılara gösterildiğine inanıyorum. Siyasi görüşü ne olursa olsun derdi Ankara olanlara verilen değerin ifadesidir. Uzlaşı ve ortak akla dayalı günlük siyasi çekişmelerden uzak huzurlu bir Ankara yönetimi istenmektedir.

Ankara sıradan bir kent değil, Ülkemizin Başkentidir. Ankara'yı, zamana ve zemine göre değişebilen politik ihtiraslara göre okumak; bu kente yapılabilecek en büyük haksızlıktır. Gösterilen ilginin ideolojik taassuptan uzak durup Ankara'yı merkeze almamız olduğuna inanıyorum. Ben aday olsam da olmasam da Ülkemize yakışır bir Başkent için ve 20 yılı aşkın tahribatın artık sona erdirilmesi için siyasi partilerin uzlaşıp bir araya gelmesi artık ihmal edilemez bir zorunluluktur. Başkente siyaset gözlüğü ile bakılamaz. Ankara seçimine sadece parti gözüyle bakanlar 24 yıllık bir partizanlıktan ders almamış demektir. Aynısını yapmak istemenin izahı yoktur. Ankara rozetsiz olarak yönetilmelidir. Umarım ortak akıl ve uzlaşı ile bir aday tespiti yapılıp Ankara layık olduğu değere kavuşur."

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 17:58
  1. Ankara
  2. Mansur Yavaş
  3. Kemal Kılıçdaroğlu
  4. CHP
  5. Seyit Torun

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