CHP'den kurultay açıklaması: Yeterli imza olursa...

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Toplantı sürerken açıklama yapan Tezcan, beyin kanaması geçiren partisinin Edirne Milletvekili Erdin Bircan'a geçmiş olsun dileğinde bulundu. Bircan'ın sağlık durumunu yakından takip ettiklerini belirten Tezcan, Grup Başkanvekili Engin Altay'ın Ankara Milletvekili Murat Emir ile Iğdır'a gittiğini ve hastanede olduğunu bildirdi.

Tezcan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun daha önce dile getirdiği partideki değişimin, toplantıda gündeme gelip gelmediğinin sorulması üzerine, şu bilgileri verdi:

"Merkez Yönetim Kurulumuz seçimden sonraki ilk toplantısında Sayın Genel Başkanımıza, partide yönetim anlamında yapılacak her türlü değişiklikte sonuna kadar destek vereceğini ve bu konuda elini rahatlatmaya hazır olduğunu beyan etmişti. Bu, gündeme gelirse bu konuda Merkez Yönetim Kurulunun herhangi bir çekincesi, tereddütü yoktur. Şu anda bugünkü toplantıda gündeme gelen bir konu değildir."

Muharrem İnce'nin bugün noterde imzaladığı taahhütnameyle ilgili soruya ise Tezcan, "Bu yorum yapılacak bir konu değil. Sayın Muharrem İnce beyanda bulunmuş. Bu mesele bizim gireceğimiz bir mesele değildir" yanıtını verdi.

Olağanüstü kurultay talepleri kapsamında toplanan imzalarla soru üzerine Tezcan, "Sayıları biz hiç yarıştırmadık. Sayılar üzerinden konuşmayacağız. Bize henüz gelen rakam yok, çünkü kendileri alıp getireceklerini söylüyorlar. Süresinde eğer yeterli imza olursa ne yapacağımızı söyledik. Tüzükte nelerin yapılacağı yazıyor, tüzük dışına çıkmak gibi bir irademiz hiçbir zaman olmamıştır, olmayacaktır" değerlendirmesinde bulundu.