CHP’den küfürlü siyasete ödül! Küstahlığı baş tacı ettiler

Türkiye gazetesi yazarı Fatih Selek, CHP'nin küfre dayalı siyaseti teşvik ettiğini ve bu tür söylemleri ödüllendirdiğini ifade etti. Selek, İzmir’de Cumhurbaşkanı'na hakaret eden bir kadının CHP tarafından onurlandırılmasını eleştirdi. CHP'nin bu tavrının, parti içi liderlik mücadelesini bitirme amacı taşıdığını savunan Selek, "CHP, demokrasiyi hazmetmediğini bir kez daha gösterdi" dedi. Selek, CHP'nin bu yaklaşımla toplumu ayrıştırmaya devam ettiğini belirttiği yazısında şunları kaydetti:

"Sokak röportajlarından milletvekilliğine uzananı, sosyal medya fenomeni olanı gördük de küfrettiği için kahraman ilan edilenine ilk defa şahit olduk!..

İzmir'de bir kadın sokakta kendisine uzatılan mikrofondan cumhurbaşkanı için hadsizce "Ülke buna teslim edildi. Babasının ahırı gibi kullanıyor" dedi.

Bazı kanunları destekleyenlere "beyni emcüklenmiş geri zekâlılar" diye hakaret etti. Bir de "Dediğim bir yere gidebilir hiç umurumda değil, hiçbirini kesmeyin" diyerek küstahlaştı!.. Savcılar harekete geçti. Kadın tutuklandı...

CHP milletvekilleri cezaevine gidip ziyaret etti. CHP medyası 'iktidarı eleştirdiği için tutuklandı' diye yazdı. Kadının CHP'li milletvekillerine "Cesaretimi İstiklal Marşı'ndan alıyorum" dediği allanıp pullanıp sayfalara verildi.

Oysa kişi eleştiri sınırlarını aştı. Sen kimsin de senin gibi düşünmeyenleri geri zekâlı ilan etme cüretinde bulunuyorsun? Hangi hakla, hangi sıfatla? Ayrıca kanunlarımıza göre "geri zekâlı" ifadesi hakaret suçudur.

Tutuksuz yargılanması talebi kabul edilebilir bir şey ama o seviyesiz sözleri asla! Buna rağmen CHP'nin Genel Başkanı kadını onur konuğu yaparak başköşeye oturttu. Ucuz ve küstah sözleri tasvip ettiğini ilan etti. Kadına en küçük bir eleştiri kırıntısında bulunulmadı. İnanılır gibi değil. Geçmişte Nevşehir'de bir kişi Adalet Bakanı'na yumruklu saldırı düzenlemiş, dönemin CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran saldırganın yanağını okşayıp alnından öpmüştü. Bu iki olay arasında temelde bir fark yok. CHP'nin ve medyasının milim değişmediğinin ispatıdır."