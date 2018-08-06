CHP'den kritik açıklama: Kurultay olmayacak

24 Haziran seçimlerinin ardından CHP'de kurultay sesleri yükseldi. Seçimlerde partinin başarısız olduğunu savunan muhalif kesim Genel Merkez'e kurultay çağrısında bulundu. Kemal Kılıçdaroğlu ve parti yönetimi ise yerel seçimlere odaklanılması gerektiğini ve kurultay yapılmayacağını belirtti. Kurultay yapılmayacağının açıkça belirtilmesi üzerine muhalifler delegelerden imza toplama sürecini başlattı. Geçtiğimiz perşembe günü kurultay çağrısında bulunan parti içi muhalifler 630 imza toplandığı ve kurultayın yapılması gerektiğini duyurdu.

ISLAK İMZA İÇİN SÜRE DOLDU

Muhaliflerin çağrısına CHP yönetiminden ise jet hızıyla yanıt geldi. Teslim edilen imza sayısının 618 olduğu, geçerli imzaların ise 605 olarak görüldüğü belirtildi. İmza vermek isteyen delegelerin noter onaylı ıslak imzasını teslim etmesi için verilen son süre de doldu.

KURULTAY YOK

CHP Genel Merkezi'nden bugün yapılan açıklamada, 569 imzanın toplandığı ve yeterli sayıya ulaşılamadığı belirtildi. CHP yönetimi, "Salt çoğunluk sağlanamadı kurultay yok" diyerek son sözü söyledi.

CHP Genel Merkezi'nden yapılan kurultay açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Parti Tüzüğümüzün 48. maddesi uyarınca Olağanüstü Kurultay için noterden onaylı imzaların Genel Başkanlığa teslim edilme süreci bugün saat 17.00 itibariyle tamamlanmıştır.

Partimize kayıtlı toplam kurultay delegesi 1242 olup, Tüzüğümüz uyarınca Olağanüstü Kurultay için gerekli olan salt çoğunluk 622'dir. Noter onaylı imzalar ile yapılan başvuruların incelenmesi sonucunda geçerli başvuru sayısının 569 olduğu anlaşılmıştır.

1. 2 Ağustos Perşembe gününden önce Genel Merkezimize noter tebligatıyla gelen talep sayısı 8'dir. Bu tarihten sonra noter kanalıyla herhangi bir talep gelmemiştir.

2. 2 Ağustos Perşembe günü Genel Merkezimize teslim edilen toplam belge sayısı 618'dir. Daha önce noter tebligatıyla gelen 8 talep de bu sayının içinde tekrar sunulmuştur.

3. Teslim edilen 618 belgenin 4 tanesi mükerrerdir. Ayrıca 4 tanesi ilgilisinin dışında, suret tasdiki yaptırılmış fotokopidir. 5 belgedeki imza ise kurultay delegesi olmayan kişilere aittir. Gelen taleplerden 5'i ise Tüzüğümüzün 48/4 maddesi uyarınca zorunlu olan gündem birliğini sağlayamamıştır.

4. Tüzüğümüze göre 15 günlük imza toplama süresi içerisinde 31 delegenin noter onayıyla imzalarını geri çektiği görülmüştür. Genel Merkezimize sunulan ve yukarıdaki açıklarımızın dayanağı tüm belgeler şeffaflık ilkemiz gereğince; Parti Meclisi Üyelerimizin, Milletvekillerimizin, örgüt başkanlarımızın ve tüm basın mensuplarının incelemelerine Yazı İşleri Birimimizde açıktır."