0553 313 94 23

CHP'den kritik açıklama: Kurultay olmayacak

CHP'de kurultay için imza verme süresi sona erdi. Partiden yapılan açıklamada geçerli imza sayısının 605 olduğu ve bu sayının kurultay için yeterli olmadığı belirtildi.

06 Ağustos 2018 Pazartesi 17:12
CHP'den kritik açıklama: Kurultay olmayacak

24 Haziran seçimlerinin ardından CHP'de kurultay sesleri yükseldi. Seçimlerde partinin başarısız olduğunu savunan muhalif kesim Genel Merkez'e kurultay çağrısında bulundu. Kemal Kılıçdaroğlu ve parti yönetimi ise yerel seçimlere odaklanılması gerektiğini ve kurultay yapılmayacağını belirtti. Kurultay yapılmayacağının açıkça belirtilmesi üzerine muhalifler delegelerden imza toplama sürecini başlattı. Geçtiğimiz perşembe günü kurultay çağrısında bulunan parti içi muhalifler 630 imza toplandığı ve kurultayın yapılması gerektiğini duyurdu.

ISLAK İMZA İÇİN SÜRE DOLDU

Muhaliflerin çağrısına CHP yönetiminden ise jet hızıyla yanıt geldi. Teslim edilen imza sayısının 618 olduğu, geçerli imzaların ise 605 olarak görüldüğü belirtildi. İmza vermek isteyen delegelerin noter onaylı ıslak imzasını teslim etmesi için verilen son süre de doldu.

KURULTAY YOK

CHP Genel Merkezi'nden bugün yapılan açıklamada, 569 imzanın toplandığı ve yeterli sayıya ulaşılamadığı belirtildi. CHP yönetimi, "Salt çoğunluk sağlanamadı kurultay yok" diyerek son sözü söyledi.

CHP Genel Merkezi'nden yapılan kurultay açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Parti Tüzüğümüzün 48. maddesi uyarınca Olağanüstü Kurultay için noterden onaylı imzaların Genel Başkanlığa teslim edilme süreci bugün saat 17.00 itibariyle tamamlanmıştır.

Partimize kayıtlı toplam kurultay delegesi 1242 olup, Tüzüğümüz uyarınca Olağanüstü Kurultay için gerekli olan salt çoğunluk 622'dir. Noter onaylı imzalar ile yapılan başvuruların incelenmesi sonucunda geçerli başvuru sayısının 569 olduğu anlaşılmıştır.

1. 2 Ağustos Perşembe gününden önce Genel Merkezimize noter tebligatıyla gelen talep sayısı 8'dir. Bu tarihten sonra noter kanalıyla herhangi bir talep gelmemiştir.

2. 2 Ağustos Perşembe günü Genel Merkezimize teslim edilen toplam belge sayısı 618'dir. Daha önce noter tebligatıyla gelen 8 talep de bu sayının içinde tekrar sunulmuştur.

3. Teslim edilen 618 belgenin 4 tanesi mükerrerdir. Ayrıca 4 tanesi ilgilisinin dışında, suret tasdiki yaptırılmış fotokopidir. 5 belgedeki imza ise kurultay delegesi olmayan kişilere aittir. Gelen taleplerden 5'i ise Tüzüğümüzün 48/4 maddesi uyarınca zorunlu olan gündem birliğini sağlayamamıştır.

4. Tüzüğümüze göre 15 günlük imza toplama süresi içerisinde 31 delegenin noter onayıyla imzalarını geri çektiği görülmüştür. Genel Merkezimize sunulan ve yukarıdaki açıklarımızın dayanağı tüm belgeler şeffaflık ilkemiz gereğince; Parti Meclisi Üyelerimizin, Milletvekillerimizin, örgüt başkanlarımızın ve tüm basın mensuplarının incelemelerine Yazı İşleri Birimimizde açıktır."

Haber Tarihi: 06 Ağustos 2018 Pazartesi 17:12
  1. CHP
  2. Kemal Kılıçdaroğlu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    CHP'li muhaliflerden ilk açıklama!
    1. CHP'li muhaliflerden ilk açıklama!
    2. Yabancı şirketler Türkiye'ye akın etti!
    3. ABD'de bir ilk! Müslüman kadın da..
    4. CHP idamın önünde de takoz olma derdinde
    5. Ardahan'da su birikintisine giren..
    6. Mersin'de örnek uygulama! Araçları..
    7. Merkez Bankası'ndan kritik döviz..
    8. Termik santralde korkunç ölüm! Başını..
    9. TFF'de deprem! Görevinden resmen ayrıldı
    10. BBP lideri Destici'den Çavuşoğlu'na..
    11. CHP'den kritik açıklama: Kurultay..
    12. Yufkalı rulo köfte nasıl yapılır?
    13. Dolar/TL kurunda yeni rekor!
    14. Türk Askeri Özbek muhafızları eğitiyor!
    15. Müslüman kadın ABD'yi sallıyor! Eğer..
    16. Evde susamlı çubuk kraker nasıl yapılır?
    17. İtalya'da skandal uygulama!..
    18. Ali Bulaç Şarlatan Adnan’a yaptığı..
    19. Yolda yürürken bacağından vuruldu
    20. Kalebodur temizliği nasıl yapılır?
    İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018
    İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018
    Özel (vakıf) üniversite ücretleri 2018 2019 en ucuz özel üniversite fiyatları
    Özel (vakıf) üniversite ücretleri 2018 2019 en ucuz özel üniversite fiyatları
    ABD'nin Türkiye'ye karşı savaşının nedeni belli oldu
    ABD'nin Türkiye'ye karşı savaşının nedeni belli oldu
    Sosyolog Ümit Meriç'ten, gençlere mesaj: Katolik nikahından boşanın
    Sosyolog Ümit Meriç'ten, gençlere mesaj: Katolik nikahından boşanın
    ABD'nin en güçlü silahı devre dışı kalacak! İşte güç dengelerini değiştirecek hamle
    ABD'nin en güçlü silahı devre dışı kalacak! İşte güç dengelerini değiştirecek hamle

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    ‘Erdoğan’ı bitireceğiz’ dediler, kendileri bitti
    ‘Erdoğan’ı bitireceğiz’ dediler, kendileri bitti