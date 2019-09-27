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CHP'den kopup AK Parti'yle yakınlaşma iddiaları İYİ Partiyi karıştırdı

Son günlerde İYİ Parti’nin önümüzdeki seçimlerde AK Parti ile ittifak söylentileri, parti içinde yeni bir tartışmaya yol açtı.

27 Eylül 2019 Cuma 12:35
CHP'den kopup AK Parti'yle yakınlaşma iddiaları İYİ Partiyi karıştırdı

25 Ekim 2017'de kurulan ve geride bırakılan genel ve yerel seçimlerde CHP ile ittifak yapan İYİ Parti'nin, 'önümüzdeki seçimler için AK Parti'yle yakınlaşıyor' şeklindeki söylentiler parti içinde yeni bir tartışmanın fitilini ateşlemiş vaziyette.

İYİ Parti lideri Meral Akşener, geçtiğimiz günlerde, “CHP ve İYİ Parti’nin yaptığı işbirliğinin sürüp sürmeyeceğinin Türkiye’de parlamenter sisteme dönüş olup olmayacağı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin gidişine göre şekilleneceğini” diyerek Millet İttifakı'nın olmazsa olmazları olmadığının mesajını vermişti.

İYİ Parti’ye giden ülkücü kesim sıcak bakmıyor

Akşener’in bu açıklamasın ardından da kulislerde “İYİ Parti’nin AK Parti ile yakınlaşmak isteyebileceği, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Akşener ile 30 Ağustos resepsiyonunda da yakın diyalog kurduğuna” son olarak Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu'nun CHP'yi HDP üzerinden eleştirip 'rehini değiliz' söylemine dikkat çekilerek, “İYİ Parti, yeni dönemde CHP ile değil, AK Parti ile mi bir araya gelecek” sorusu tartışılmaya başlandı. Ancak İYİ Parti’nin AK Parti ile olası birlikteliğine “MHP’den ayrılıp, İYİ Parti’ye giden ülkücü kesimin sıcak bakmadığı” ifade ediliyor.

Oyların yönü yeniden AK Parti ve MHP'ye döner kaygısı

2023’te gerçekleşmesi beklenen Cumhurbaşkanlığı seçimi ile genel seçimlerde hedefini “merkez sağ” ile birlikte “ülkücü taban” üzerine yoğunlaştırmak isteyen ve böylece oyunu artırma hesapları yapan İYİ Parti’nin, “olası AK Parti yakınlaşmasıyla bu tabandan gelmesi beklenen desteğin yönünü de yeniden AK Parti ve MHP cephesine çevirebileceği” ifade ediliyor.

‘Biz niye MHP’den ayrıldık?’

İYİ Parti kanadı her ne kadar bu türlü bir yakınlaşmanın ancak “belli başlı konularda, emeklilikte yaşa takılanların sorununun çözümü, artan kadın cinayetlerine çözüm bulunması, ekonominin düzelmesi gibi, Meclis çatısı altında olabileceğini” ifade etse de parti içindeki ülkücülerin, “İYİ Parti’ye ülkücü gömleğimizi çıkarmadan geldik. AK Parti’nin ülke yönetimindeki politikalarına da karşı olduğumuz için MHP’nin AK Parti’ye verdiği desteği eleştiriyoruz. İYİ Parti de MHP’den bu anlamda ayrılıyor. Meclis’te AK Parti ile bu konulardaki bir birliktelik dahi partiyi ‘MHP’nin gölgesindeki bir parti’ konumuna getirir. Böyle bir durum yaşanacaksa biz niye MHP’den ayrıldık? İYİ Parti, toplumun her kesimini ilgilendiren konularda elbette Meclis’te sözünü söyleyecek. Ancak bu ‘başka partilerin gölgesi altında olmaz” tepkisini gösteriyor.

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Haber Tarihi: 27 Eylül 2019 Cuma 12:35
  1. CHP
  2. İYİ Parti
  3. AK Parti
  4. İYİ Parti lideri Meral Akşener
  5. Yavuz Ağıralioğlu
  6. Ülkücü
  7. partilerin ittifakı
  8. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi

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