Salça ve domates beyni iyileştiriyor: Sakın yapmayın! Biberin durumuna, yapısına göre değişebilir

Ceylan, “Biberin durumuna, güzelliğine ve yapısına göre fiyat değişiyor. Kaliteli mal, kaliteli para. Kalitesi düştükçe fiyatı da düşüyor” dedi. Geçen yıla göre fiyatları değerlendiren Ceylan, fırsatçıların oluşturduğu fiyatlar hesaba katıldığında artış olduğunu ancak genel şartlarda fiyatların normal seviyelerde olduğunu savundu. Pazarcı esnafının yalnızca ürünü satın alma maliyetiyle karşı karşıya olmadığını vurgulayan Ceylan; mazot, poşet ve ulaşım giderlerinin de fiyatlara yansıdığını söyledi. Domates üzerinden örnek veren Ceylan, ürünün tarladaki fiyatı ile pazardaki satış fiyatı arasındaki farkı da anlattı. Domatesin tarlada kilogram fiyatının yaklaşık 8 lira olduğunu söyleyen Ceylan, diğer giderlerle birlikte maliyetin 10-12 liraya kadar çıktığını, tezgahta ise yerine ve ürünün kalitesine göre 15-20 liradan satıldığını ifade etti. Bu yıl üretimde verimin yüksek olduğunu belirten Ceylan, ürün bolluğunun fiyatların düşük kalmasında etkili olduğunu söyledi. Gelecek yıl üretimin azalması halinde meyve ve sebze fiyatlarının daha yüksek seviyelere çıkabileceğini ifade eden Ceylan, arzın azalması durumunda fiyat artışının normal karşılanabileceğini dile getirdi. Salçalık domates ve biber alışverişinin yoğunlaştığı dönemde Ceylan'dan vatandaşlara dikkat çeken bir tavsiye de geldi. Evde salça yapmanın ürünün yanı sıra hazırlama ve diğer giderleri de beraberinde getirdiğine işaret eden Ceylan, salça yapmayı düşünen vatandaşlara şu sözlerle seslendi: “Vallahi salça yapacak vatandaşlara şunu söylemek isterim: Hazır salça alsınlar.” Ceylan'ın bu sözleri, ev yapımı salçanın maliyeti ile hazır salça fiyatlarının yeniden tartışılmasına neden olacak gibi görünüyor.