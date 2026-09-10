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Salça ve domates beyni iyileştiriyor: Sakın yapmayın! Biberin durumuna, yapısına göre değişebilir Arda Güler 6 yıl daha Real Madrid forması giyecek Avuç avuç yiyin: Balıktan bile daha fazla Omega-3 içeren kaynak... Faydaları şaşırtıyor... Hadi bakalım neymiş 81 ilin tanıtımında yeni dönem: GO ve Gezsen hesapları birleşiyor... Brent petrolde 100 dolar barajı yıkıldı! Orta Doğu’daki kriz petrolü uçurdu, yeni hedef 120 dolar! Böcek’in para kaynağı usulsüz emsaller mi? “Uçkur’un parası ranttan” mı geliyor? Kağıthane Belediyesi’nden eğitim seferberliği: Öğrencilere çanta ve kırtasiye desteği Tezgahta kilosu 160 liradan kapış kapış satılıyor! Eskişehir'de şifalı boza tezgahlarda yerini aldı Maltepe’deki dehşet anlarının tanığı konuştu! Küfürleşmenin ardından ‘abi vurma’ sesini duydum Doğa severler buraya: Sülük gölü doğal güzelliğiyle ilgi görüyor, hem hastalar hem kuşlar akın ediyor
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Salça ve domates beyni iyileştiriyor: Sakın yapmayın! Biberin durumuna, yapısına göre değişebilir

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Salça ve domates beyni iyileştiriyor: Sakın yapmayın! Biberin durumuna, yapısına göre değişebilir

Burdur’da pazarcı esnafın “Hazır salça alsınlar” tavsiyesinde bulunması gündem olurken yeni bir araştırmada, üç ay boyunca düzenli salça tüketen kişilerin beyin taramalarında ve zihinsel performanslarında iyileşme tespit edildi.

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Foto - Salça ve domates beyni iyileştiriyor: Sakın yapmayın! Biberin durumuna, yapısına göre değişebilir

Yeni bir araştırmada, üç ay boyunca düzenli salça tüketen kişilerin beyin taramalarında ve zihinsel performanslarında iyileşme tespit edildi. Çalışma, domatesteki likopenin beyin fonksiyonları üzerindeki etkisini ortaya koydu. İspanya’da Barselona Üniversitesinden beslenme uzmanı Ricardo Lopez-Solis liderliğindeki ekip, 42 orta yaşlı yetişkinle klinik çalışma yürüttü. Üç ay boyunca her gün 35 gram salça tüketen katılımcıların zihinsel testlerde seçici dikkat seviyelerinde artış ve çağrışımsal belleklerinde hafif iyileşme görüldü.

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Foto - Salça ve domates beyni iyileştiriyor: Sakın yapmayın! Biberin durumuna, yapısına göre değişebilir

Çalışmanın 14 kişilik küçük grubuna uygulanan beyin taramaları, likopen seviyesindeki artışın büyük ölçekli beyin ağlarındaki bağlantılarda belirgin değişimler yarattığını gösterdi. Salça tüketiminin ardından beynin ön-duvarsal ve işitsel ağlarındaki dinlenme hali bağlantılarında düzenlenmeler yaşandı Çapraz geçişli tasarlanan araştırmada salça tüketilen dönemde kanda likopen konsantrasyonu belirgin şekilde yükseldi. Beyin gelişimini destekleyen BDNF proteininde de artış eğilimi saptandı. Araştırmacılar, bu değişimlerin gereksiz ağ içi etkileşimleri seyrelterek sinirsel verimliliği artırdığına işaret etti.

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Foto - Salça ve domates beyni iyileştiriyor: Sakın yapmayın! Biberin durumuna, yapısına göre değişebilir

Uzmanlar, pişirme işleminin domatesin hücre duvarlarını kırarak likopenin emilimini kolaylaştırdığını vurguladı. Bu nedenle salça ve pişmiş domatesin çiğ domatese kıyasla daha yüksek oranda kullanılabilir likopen sağladığı belirtildi. Bilim insanları, bulguların umut verici olduğunu ancak uzun vadeli etkiler için daha geniş araştırmalara ihtiyaç duyulduğunu açıkladı.

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Foto - Salça ve domates beyni iyileştiriyor: Sakın yapmayın! Biberin durumuna, yapısına göre değişebilir

Biberin durumuna, güzelliğine ve yapısına göre fiyat değişiyor. burduryenigun' göre Burdur’da domates ve biber fiyatları salça sezonunda vatandaşların gündeminde. Pazarcı esnafı İsmail Ceylan, ürünlerin tarladan pazara gelene kadar geçirdiği süreci ve artan maliyetlerin fiyatlara etkisini anlattı. Biber fiyatlarının ürünün kalitesine göre değiştiğini belirten Ceylan, pazarda biberin kilosunun yaklaşık 30 ila 50 lira arasında satıldığını söyledi.

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Foto - Salça ve domates beyni iyileştiriyor: Sakın yapmayın! Biberin durumuna, yapısına göre değişebilir

Ceylan, “Biberin durumuna, güzelliğine ve yapısına göre fiyat değişiyor. Kaliteli mal, kaliteli para. Kalitesi düştükçe fiyatı da düşüyor” dedi. Geçen yıla göre fiyatları değerlendiren Ceylan, fırsatçıların oluşturduğu fiyatlar hesaba katıldığında artış olduğunu ancak genel şartlarda fiyatların normal seviyelerde olduğunu savundu. Pazarcı esnafının yalnızca ürünü satın alma maliyetiyle karşı karşıya olmadığını vurgulayan Ceylan; mazot, poşet ve ulaşım giderlerinin de fiyatlara yansıdığını söyledi. Domates üzerinden örnek veren Ceylan, ürünün tarladaki fiyatı ile pazardaki satış fiyatı arasındaki farkı da anlattı. Domatesin tarlada kilogram fiyatının yaklaşık 8 lira olduğunu söyleyen Ceylan, diğer giderlerle birlikte maliyetin 10-12 liraya kadar çıktığını, tezgahta ise yerine ve ürünün kalitesine göre 15-20 liradan satıldığını ifade etti. Bu yıl üretimde verimin yüksek olduğunu belirten Ceylan, ürün bolluğunun fiyatların düşük kalmasında etkili olduğunu söyledi. Gelecek yıl üretimin azalması halinde meyve ve sebze fiyatlarının daha yüksek seviyelere çıkabileceğini ifade eden Ceylan, arzın azalması durumunda fiyat artışının normal karşılanabileceğini dile getirdi. Salçalık domates ve biber alışverişinin yoğunlaştığı dönemde Ceylan'dan vatandaşlara dikkat çeken bir tavsiye de geldi. Evde salça yapmanın ürünün yanı sıra hazırlama ve diğer giderleri de beraberinde getirdiğine işaret eden Ceylan, salça yapmayı düşünen vatandaşlara şu sözlerle seslendi: “Vallahi salça yapacak vatandaşlara şunu söylemek isterim: Hazır salça alsınlar.” Ceylan'ın bu sözleri, ev yapımı salçanın maliyeti ile hazır salça fiyatlarının yeniden tartışılmasına neden olacak gibi görünüyor.

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