CHP’den kaç milletvekili istifa etti? Muharrem İnce’nin partisine kaç milletvekili katıldı?

Muharrem İnce düzenlediği basın toplantısının ardından e-Devlet üzerinden CHP üyeliğinden istifa etti. CHP Kurultayı'ndan sonra “Memleket Hareketi”ni başlatan Muharrem İnce basın toplantısı düzenledi. Yeni parti kuracak olan Muharrem İnce, CHP yönetimini sert bir üslupla eleştirerek partiden istifa ettiğini duyurdu. CHP’den daha önce istifa eden ehmet Ali Çelebi, Hüseyin Avni Aksoy ve Özcan Özel’in de kuracağı partiye katıldıklarını söyledi.

CHP'den istifa eden 3 milletvekilinin yeni kuracağı partiye katılacağını hatırlatan İnce, Meclis'te grup kuracak vekil sayısına ulaşacaklarını da söyledi.

CHP’de kaç milletvekili istifa etti?

Memleket Hareketi kurucusu Muharrem İnce’nin CHP’den istifasını açıklamasının ardından geçen hafta eski genel başkanlarla görüşen eski milletvekilleri Mevlüt Dudu ve Hakkı Akalın da CHP’den istifa etti. Edinilen bilgiye göre Dudu ve Akalın, İnce’nin CHP ile yollarını resmen ayırdığını duyurduğu basın toplantısının ardından e-Devlet üzerinden partilerinden istifa ederek İnce’nin lideri olduğu Memleket Hareketi’ne katıldı. Böylelikle Muharrem İnce, daha partiyi resmen kurmadan daha şimdiden CHP’den 5 milletvekilini kadrosuna katmayı başardı. İstifalar sonrası ise CHP'nin milletvekili sayısı 133'e düştü.