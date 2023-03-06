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Yaşam CHP'den ittifak mesajı! 'HDP ile el ele tutuşmak istiyoruz'
Yaşam

CHP'den ittifak mesajı! 'HDP ile el ele tutuşmak istiyoruz'

HDP 6'lı masayı destekleyeceklerini bildirirken CHP Parti İçi Eğitim Sorumlusu Aytuğ Atıcı, 'HDP seçmenine el uzatmak istiyoruz, el ele tutuşmak istiyoruz.' dedi.

Yeniakit Publisher
2023-03-06 15:14:00 -
CHP'den ittifak mesajı! 'HDP ile el ele tutuşmak istiyoruz'

CHP Parti İçi Eğitim Sorumlusu Aytuğ Atıcı, 'HDP seçmenine el uzatmak istiyoruz, el ele tutuşmak istiyoruz.' dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Merak Akşener'in Altılı Masa'yı dağıtan açıklamasının yankıları sürerken İYİ Parti'nin yerini masanın gizli ortağı HDP'nin alacağı beklentisi oluştu. CHP Parti İçi Eğitim Sorumlusu Aytuğ Atıcı katıldığı televizyon programında "HDP seçmenine el uzatmak istiyoruz, el ele tutuşmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

HDP'den 6'lı masaya destek

Akşener ve Kılıçdaroğlu arasında yaşanan anlaşmazlık sonucunda masa dağılırken, gizli ortak HDP'nin desteği gündemde. Geçtiğimiz günlerde HDP Eş Genel Başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan, 6'lı masayı destekleyeceklerini ifade ederken, "HDP üzerine düşen sorumlulukları yerine getirecek iradeye sahiptir." açıklamalarında bulundu.

"HDP el ele tutuşmak istiyoruz"

İki parti arasından su sızmazken, CHP kanadından da "el ele tutuşmak istiyoruz" açıklaması geldi. CHP Parti İçi Eğitim Sorumlusu Aytuğ Atıcı, katıldığı televizyon programında HDP seçmenine ellerini uzatmak istediklerini belirtti.

Atıcı, "HDP seçmenine de el uzatmak istiyoruz, el ele tutuşmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.
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