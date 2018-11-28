CHP'den ittifak açıklaması!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Engin Özkoç, İYİ Parti arasındaki ittifaka yönelik açıklama yaptı.

CHP Grup Başkanvekili Özkoç, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

CHP ile İYİ Parti arasındaki ittifaka yönelik açıklama yapan Engin Özkoç, "'Biz ittifakımızı hem İYİ Partili, hem Saadet Partili hem AK Partili hem de diğer siyasi partilerin tabanlarında milletimizle birlikte yapacağız ' dedik. Seçimlerin gerçekten demokrasiye uygun bir şekilde yapılıp yapılmayacağı, bu konuda nasıl ortak tavır alıp alınmayacağı, burada güçlü olan muhalefetin nasıl diğer siyasi partilerin tabanları tarafından desteklenip desteklenmeyeceği konusu tartışılıyor" dedi.