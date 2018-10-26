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CHP'den ittifak açıklaması

CHP'nin Trakya bölgesindeki toplantısında konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, ittifak yapacaklarını açıkladı.

26 Ekim 2018 Cuma 21:42
CHP'den ittifak açıklaması

Tekirdağ’da gerçekleşen CHP’nin Trakya bölge toplantısında konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Devlet Bahçeli’nin bu krizin sorumluluğundan kaçamayacağını ifade ederek, MHP ve AK Parti arasındaki ittifakın bozulmadığını söyledi.

Tekirdağ’da bir otelde düzenlenen CHP’nin bölge toplantısına CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı’nın yanı sıra Trakya’daki parti teşkilatı yöneticileri, belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, “Trakya’daki bölge toplantısının ev sahipliğini Tekirdağ yapıyor. Sayın başkanımıza ve belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Yarın da son bölge toplantımızı İstanbul’da gerçekleştireceğiz ve 2 aylık bu süre içerisinde gerçekleştirdiğimiz bölge toplantılarının sonucunda yerel yönetim seçimlerine giderken Cumhuriyet Halk Partisi ile bugünkü yöneticiler ve önceki yöneticiler bu altı aylık sürecin nasıl yön vermemiz gerektiği konusunda görüşlerini doğrudan genel merkez yöneticilerine milletvekillerine ve hepimizin bir arada olduğu ortamda ifade etmiş olacaklar” dedi.

“İttifak yapacağız”

“Konuyu ne kadar değiştirmeye çalışırsan da çalışsınlar onların bir ittifak tartışması var” diyen Salıcı CHP’nin de bir ittifak tartışması olduğunu ifade ederek, “Onlar diyorlar ki biz ittifak yapmayacağız. Biz ittifak yapacağız arkadaşlar size 24 Haziran seçimlerinde oy vermiş olan bugün nefesi açlıktan kokan, ‘Elim kırılsaydı da oy vermeseydim’ diyen AKP'li seçmenler ile biz ittifak yapacağız. Emeklilikte yaşa takılanlar, ondan sonra mecliste emeklilikte yaşa takılanların sorunlarını çözmek için ittifak yapan AKP ve MHP’ye oy veren seçmenleri ile ittifak yapacağız biz bu ülkenin yoksulluğuna çiftçisi ile esnafı ile ittifak yapacağız” diyerek konuşmalarını noktaladı.

Haber Tarihi: 26 Ekim 2018 Cuma 21:42
  1. Tekirdağ
  2. İstanbul
  3. CHP

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