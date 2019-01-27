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CHP'den istifa etti! BBP'den aday gösterildi

Kayseri'nin Felahiye ilçesinde CHP'den istifa eden Kerim Karakoç, aynı ilçede BBP'den aday gösterildi.

27 Ocak 2019 Pazar 15:15
CHP'den istifa etti! BBP'den aday gösterildi

Kayseri'nin Felahiye ilçesinde partisinden istifa eden CHP belediye başkan adayı Kerim Karakoç, aynı ilçede Büyük Birlik Partisi'nden (BBP) aday olduğunu bildirdi.
Yazılı açıklama yapan Kerim Karakoç, 14 Kasım 2018'de CHP genel merkezi tarafından Kayseri Felahiye Belediye başkan adayı olarak isminin açıklandığını ancak İYİ Parti ve CHP arasındaki ittifak görüşmeleri sonucu ilçenin İYİ Parti'ye verildiğini belirtti.

"Milleti için kendini feda etmiş bir lider kimdir?" 

Bu gelişmeler sonucunda CHP'den ve belediye başkan adaylığından önceki gün istifa ettiğini ifade eden Karakoç, şunları kaydetti:

"Değerli dostlar, içinizden birisi bana bir soru sorsa, dese ki 'Güzel ülkemizde, memleket sevdalısı, gönüllerin fedaisi, milleti için kendini feda etmiş bir lider kimdir?' Hiç beklemem, vereceğim cevap, Muhsin Yazıcıoğlu olacaktır. Dedim ya, yolun sonu değil. Esastan şimdi yolun başlangıcındayız. Evvela parti il yönetiminin ve genel merkezin de tamam demesi üzerine Büyük Birlik Partisi'nde Felahiye Belediye başkan adayı olarak devam etme kararı almış bulunmaktayız."

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Haber Tarihi: 27 Ocak 2019 Pazar 15:15
  1. Kayseri
  2. BBP
  3. Kerim Karakoç
  4. CHP

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