CHP'den istifa eden Teoman Sancar'a 'şantaj' olayında 3 gözaltı
CHP'den istifa ettiğini açıklayan Denizli Milletvekili Haşim Teoman Sancar'a çektikleri görüntülerle kendisine şantaj yaptıkları öne sürülen 3 kişi gözaltına alındı.
CHP'den istifa eden Denizli Milletvekili Haşim Teoman Sancar'a çektikleri görüntülerle şantaj yaptıkları öne sürülen 3 kişi gözaltına alındı.
3 kişi gözaltına alındı
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Halk Partisinden (CHP) istifa eden Denizli Milletvekili Haşim Teoman Sancar'ın bazı kişilerin çektikleri görüntülerle kendisine şantaj yaptıkları yönündeki şikayeti üzerine çalışma başlattı.
Polis ekipleri, haklarında yakalama kararı verilen 3 zanlıyı gözaltına aldı. Emniyete götürülen 3 kişinin ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edilecek.
28 Şubat'ta istifa etmişti
Milletvekili Haşim Teoman Sancar, 28 Şubat'ta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP'den istifa ettiğini açıklamıştı.