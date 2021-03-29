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Siyaset CHP’den istifa eden Muharrem İnce: Nisan'da başvurumuzu İçişleri Bakanlığı'na yapacağız
Siyaset

CHP’den istifa eden Muharrem İnce: Nisan'da başvurumuzu İçişleri Bakanlığı'na yapacağız

CHP'den istifa ederek parti kurma çalışmalarını sürdüren Muharrem İnce, Ankara'da tadilat çalışmaları süren parti genel merkezini inceledi. İnce, İçişleri Bakanlığı'na başvuru tarihini verdi.

Yeniakit Publisher
2021-03-29 14:26:00 -
CHP’den istifa eden Muharrem İnce: Nisan'da başvurumuzu İçişleri Bakanlığı'na yapacağız

'Memleket Hareketi' başlatarak CHP'den istifa eden eski Yalova Muharrem İnce, Ankara'da Çankaya Çetin Emeç semtinde bulunan ve inşaatı süren parti genel merkezinde inceleme yaptı. Tadilat halindeki parti binasını gezen ve çalışmalar hakkında bilgi alan İnce, DHA'ya açıklama yaptı. İnce, parti genel merkezinin mütevazı bir bina olduğunu, bir yıllık kirasını ödediklerini, giderlerini kurucu üyeler ile karşılayacaklarını söyledi.

İnce, nisanda partiyi kuracaklarını belirterek, "Kurucular ve yüksek disiplin kurulu ile birlikte nisan ayı içerisinde İçişleri Bakanlığına başvuracağız. Resmi kuruluş farklı bir şey, açılış toplantısı yapmak başka bir şey, açılışımızı bayramdan sonra yapacağız. Ramazan ayı içerisinde açılış yapmayı düşünmüyoruz. Nisan ayı içerisinde başvurumuzu İçişleri Bakanlığı'na yapacağız. Tüzüğümüzü, programımızı vereceğiz. Yine nisan ayı içerisinde partinin adını, logosunu, parti meclisi salonumuzda tanıtacağız" ifadesini kullandı.

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