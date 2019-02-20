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CHP'den istifa eden başkan konuştu: Kılıçdaroğlu'ndan hesap soracağım!

CHP'den istifa eden Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, dün Demokrat Parti'den Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday oldu. Kocadon, "Kılıçdaroğlu'ndan hesap soracağım" açıklamasında bulundu.

20 Şubat 2019 Çarşamba 11:42
CHP'den istifa eden başkan konuştu: Kılıçdaroğlu'ndan hesap soracağım!

Geçen haftalarda CHP'den istifa eden Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, dün Menteşe ilçesinde seçim merkezinin açılışında Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gülten Uysal ile birlikteydi.

Uysal, burada yaptığı konuşmada Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının Mehmet Kocadon olduğunu söyledi.

Ülkenin çok kritik bir seçim sürecinde olduğunu savunan Uysal, kendilerinin de milletin derinden bir nefes alabilmesi adına makul çoğunluğun sesi olacak bir tavır ve anlayış içerisinde mücadele verdiklerini kaydetti.

Yaşanan süreçte CHP'den Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı aday adaylığı için müracaat ettiğini hatırlatan Kocadon, CHP yönetimini eleştirdi ve kendisini sürekli oyaladıklarını söyledi.

Bugün ise Hürriyet yazarı Yalçın Bayer, konuya dair bir yazı kaleme aldı.

"CHP ile hesabım var"

"Fethiye Belediye Başkanı Bahçet Saatcı, Muğla'ya ‘bağımsız' olarak aday oldu, 'Fethiye benim sevdamdır' dedi. Saatcı ilkeli bir siyasetçi; haksız bulduğu konularda taviz vermiyor, bu yüzden kendisine yakın bir parti bulmakta zorlanıyor. Dik başlı yani" ifadesini kullanan Bayer, "Cumhurbaşkanı kenevirden sonra salebi de tanıtıyor: Salep, orkidenin yumrusudur" başlıklı yazısında sözlerine şöyle devam etti:

"2013'de MHP'de Devlet Bahçeli ile anlaşmazlığa düştü ve istifa etti. 2014'de DP'den seçildi bu kez. 31 Mart seçimlerine gidilirken de İYİ Parti'ye geçti. CHP ile ittifak sorunu nedeniyle oradan da ayrıldı ve bağımsız olarak Muğla büyükşehirden adaylığını açıkladı. Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon da dün adaylık süresinin bittiği saatlerde, eski partisi olan Demokrat Parti'den adaylığını duyurdu. Kocadon, "Benim CHP ile bir hesabım var. Kılıçdaroğlu'ndan hesap soracağım" dedi."

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 11:42
  1. Muğla
  2. CHP
  3. Mehmet Kocadon
  4. Kemal Kılıçdaroğlu

YORUM YAZ

  • adem akyıldızadem akyıldız1 sa önce
    seçimi biraz öne alsalar iyiolur bu gidişle 31 mart a kadar chp den eser kalmayabilir

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