CHP'den istifa eden başkan adayı AK Parti'ye geçti

Yılmaz ve 4 belediye meclis üyesi istifanın ardından AK Parti'ye katıldı. Yılmaz ve beraberindekilere, AK Parti Fethiye İlçe Başkanlığı'nda düzenlenen törenle rozetleri takıldı.

Yılmaz, yaptığı konuşmada, İYİ Parti ile CHP'nin ittifaka gittiğini ve Fethiye'nin tek adama teslim edildiğini söyledi.

Fethiye'de CHP'den 4-5 aday adayının emeklerinin boşa çıktığını ifade eden Yılmaz, "CHP'lilerle yeniden kucaklaşacağız. 6 aydır genel merkezde başını kuma gömmüşler, adaylık verecekler. Genel Başkan'a söylüyorum. Hevesimi kırdınız. İl teşkilatı, 4 milletvekili, ilçe teşkilatı tek ses çıkmıyor. Genel merkez tabanı görmüyor. 4 aydır yalvarıyoruz. 'Ön seçim yapalım, kim aday çıkarsa o aday olsun' dedim. Yüzümüze bakan yok." diye konuştu.