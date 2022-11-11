CHP'den istifa eden Aslı Baykal sessizliğini bozdu! Zehir zemberek sözler

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) eski Genel Başkan Deniz Baykal'ın biyokimya profesörü olan, Ankara'da oturan kızı Aslı Baykal, 31 Ekim'de sosyal medya hesabından CHP'den istifa ettiğini paylaştı.

Sosyal medya hesabından "Siyasi parti üyeliğiniz sonlandırılmıştır" yazılı mesajı paylaşan Aslı Baykal, muhabirin "Neden istifa ettiniz?" sorusuna "Gördüğüm lüzum üzerine yazmanız yeterli" cevabını verdi ve daha fazla konuşmak istemediğini söyledi.

Baykal'dan CHP'ye eleştiriler

Üzerinden neredeyse iki hafta geçmesine rağmen Aslı Baykal'dan istifa nedenine ilişkin bir açıklama gelmedi. Bu sessizlik Baykal'ın 8 Kasım'da 'Türkiye'nin Bağımsız ve Bağlantısız Düşünce Kuruluşu' MASA'ya konuk olmasıyla son buldu. Baykal, burada CHP'den neden istifa ettiğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Baykal'ın açıklamalarında CHP'ye yönelik sert eleştirileri dikkat çekti.

Gültekin Uysal'ın 'Said Nursi' sözlerinden rahatsız oldu

MASA'dan Mustafa Aksoy'a konuşan Baykal, CHP'yi eleştirirken 'politik manevraları, karar alma süreçleri ve gayri milli tutumu' üzerinden itirazlarını dile getirdi. Atatürkçülerin CHP'de temsil zeminini yitirdiğini ve laikliği savunan bir parti olmaktan çıktığını belirten Baykal, CHP'nin 'ulus aşırı İslamcı görünümlü oluşumlara' alan açtığını söyledi. CHP'yi 'tren' olarak nitelendiren Baykal, altılı masaya ilişkin de eleştirilerini dile getirdi. Baykal, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın "Türkiye’nin Said-i Nursi modeline ihtiyacı var" sözlerine dikkat çekerek, bu sözlerin ne iktidar partisi ne de Atatürkçüler tarafından 'hazmedilebilir' bir durum olmadığını ifade etti.

"Merkez parti taklidinden öteye gidemiyor"

CHP'yi 'milli değerleri hissetmemek' ve 'gayri milli odaklarla diyalog kurmak' ile eleştiren Baykal, CHP'nin gelecek için umut vermediğini kaydetti. Baykal, CHP'nin değişim kavrayışını ise 'tarihsel mirasın reddi, ideolojik boşluk ve cemaatlere yaranma' olarak tanımladı. CHP'nin her seçmene 'yaranmaya' çalıştığı için 'çelişkili' mesajlar verdiğini dile getiren Baykal, CHP'nin 'merkez parti taklidinden öteye gidemediğini' söyledi. Baykal, CHP'nin siyasi rengini kaybetmeye başladığını belirterek, "Bu siyaset formu CHP’yi kimliksiz bir yapıya büründürmüş ve sığ politikaların mahkûmu haline getirmiştir" dedi.

Helalleşme yorumu: CHP'nin ana unsurlarıyla vedalaşma

Baykal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme' girişimini ise 'eskinin reddi' ve 'CHP'nin ana unsurlarıyla vedalaşma' olarak yorumladı. Helalleşme girişimini CHP'nin parti politikalarından dolayı 'özür dileme' hareketi olarak ifade eden Baykal, "Geçmişi yüzyıla dayanan ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu olan CHP’nin temel siyaseti için özür dileyip bunu yok saymak hafızayı silmektir" diye kaydetti.

"CHP gayri millî bir pozisyona geldi"

CHP’nin ciddi bir savrulma yaşadığını belirten Baykal, “Bu savrulmadaki en can acıtıcı noktanın CHP’nin gayri millî bir pozisyona gelmesidir” dedi. Baykal, CHP'nin iki yıl boyunca kurultayı toplamamasını 'farklı seslere, çözüm önerilerine kulak tıkamak' olarak değerlendirdi. Baykal, bahsettiği bu anlayışı ise 'anti-demokratik' olarak niteledi.

"Atatürkçüler Millet İttifakı’nda hiçbir şekilde mücadele imkânı bulamayacaklar"

CHP'nin bugünkü yükünü taşımaktan utandığını söyleyen Baykal, Atatürk’ün partisi olarak bilinen siyasi mirasın artık geçmişte kaldığını belirtti. Baykal, CHP ve Millet İttifakı çatısı altındaki siyasi oluşumların Atatürk'ün mirasını taşıyamayacağını dile getirerek, "Atatürkçüler bu dönem itibariyle mücadele alanı olarak Millet İttifakı’nda hiçbir şekilde imkân bulamayacaklardır" ifadesini kullandı.

Baykal, Türkiye’nin yeni bir siyasi partiye ihtiyaç duymadığını da savundu. CHP ve Millet İttifakı ile ortak değerleri paylaşmadığını belirten Baykal, istifasının temel sebebinin bu olduğunu vurguladı.