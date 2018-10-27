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CHP'den 'İstanbul adayı' açıklaması

31 Mart yerel seçimleriyle ilgili açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, İstanbul adayları için, "Başka yerlerden arayışlara girmemize gerek yok" dedi.

27 Ekim 2018 Cumartesi 15:15
CHP'den 'İstanbul adayı' açıklaması

Cumhuriyet  Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerde CHP'nin İstanbul adayı için "31 Mart seçimlerini İstanbul'un kurtuluşunun başlangıcı olsun. Bunu bir Cumhuriyet Halk Partili yapsın. Bizim başka yerlerden arayışlara girmemize gerek yok. Bu salon gayet nitelikli bir hazirun bu salondaki arkadaşlarımız İstanbul'daki üyelerimiz, Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül veren arkadaşlarımız İstanbul'un 39 ilçesini de büyükşehirini de en doğru şekilde toparlar, yönetir ve o belediyeyi saraydan alıp halka vermeyi iyi bilir" dedi.

İstanbul Bölge Toplantısı düzenlendi

CHP İstanbul İl Başkanlığı yerel seçim çalışmaları kapsamında MaltepeTürkan Saylan Kültür Merkezi'nde İstanbul Bölge Toplantısı düzenlendi. Toplantıya CHP Genel Başkan Yardımcıları, Parti Meclisi üyeleri, milletvekilleri, belediye başkanları, kurultay delegeleri, il başkanı ile ilçe başkanları katıldı.

Toplantıda konuşan Parti Örgütü ve Örgüt Yönetiminden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, bölge toplantılarının temel amacının 31 Mart'taki yerel seçimlere yönelik partinin kendi içinde konuşma ve tartışma pratiğini hayata geçirerek, en doğru adayların bulunması için gerekli görüşlerin ortaya konulması olduğunu söyledi.

Salıcı, "Biz kendi içimizde tartışacağız, 'en doğruyu nasıl buluruz?' diye nezaket çerçevesi içinde ve yoldaşlık hukuku çerçevesinde birbirimize görüşlerimizi söyleyeceğiz. Ondan sonra birlik ve bütünlük içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçim stratejisini ortaya koyacak adaylarıyla beraber, onlara destek olacak örgütüyle birlikte dışarıya çıkacağız ve bu mücadeleyi vereceğiz. Bu kararlılığı Cumhuriyet Halk Partisi kadrolarında görüyorum" dedi.

"Başka yerlerden arayışlara girmemize gerek yok"

Salıcı, CHP'nin İstanbul adayı için şunları söyledi: "Gelin bunu hep birlikte yapalım. 31 Mart seçimlerini İstanbul'un kurtuluşunun başlangıcı olsun. Bunu bir Cumhuriyet Halk Partili yapsın. Bizim başka yerlerden arayışlara girmemize gerek yok. Bu salon gayet nitelikli bir hazirun bu salondaki arkadaşlarımız İstanbul'daki üyelerimiz, Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül veren arkadaşlarımız İstanbul'un 39 ilçesini de büyükşehirini de en doğru şekilde toparlar."

Haber Tarihi: 27 Ekim 2018 Cumartesi 15:15
  1. Adalet Ve Kalkınma Partisi
  2. Cumhuriyet Halk Partisi
  3. Oğuz Kaan Salıcı
  4. Türkan Saylan
  5. İstanbul
  6. Ak Parti
  7. Maltepe
  8. CHP

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