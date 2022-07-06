CHP'den İmamoğlu'na gol! 'Aday değilsin'

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na üstü kapalı "cumhurbaşkanlığı seçiminde aday değilsin" mesajı verdi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Toplantısı'nın ardından kameralar karşısına geçen CHP Sözcüsü, İmamoğlu'nun seçim sonrası "belediye başkanı olarak çok rahat edeceğini" söyledi:

"Erdoğan bir seçim daha kazanamayacağına göre böyle bir endişeye de mahal yoktur. İBB başkanımız yeni dönemde belediye hizmetlerini çok daha rahat yerine getirecektir."

İmamoğlu; İngiliz gazetesi Financial Times'a verdiği mülakatta, "Türkiye'de iş dünyası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı sesini yükseltmediği için kabahatli" ifadesini kullanmış, devamında ise; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimleri tekrar kazanması halinde kendisinin belediye başkanlığı görevinden alınabileceği şeklinde bir iddia ortaya atmıştı:

"Aklımıza gelmeyecek, inanmayacağımız, asla olmaz diyeceğimiz pek çok şeyi yaptılar. Seçimi iptal edebilecek zihniyete sahip olan bir kişi her şeyi yapabilir. Erdoğan seçimi kazanırsa ben bile görevden alınabilirim."