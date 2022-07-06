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Siyaset CHP'den İmamoğlu'na gol! 'Aday değilsin'
Siyaset

CHP'den İmamoğlu'na gol! 'Aday değilsin'

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili bir soruya cevap verirken, İmamoğlu'na üstü kapalı "cumhurbaşkanlığı seçiminde aday değilsin" mesajı verdi.

Yeniakit Publisher
2022-07-06 12:33:00 -
CHP'den İmamoğlu'na gol! 'Aday değilsin'

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na üstü kapalı "cumhurbaşkanlığı seçiminde aday değilsin" mesajı verdi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Toplantısı'nın ardından kameralar karşısına geçen CHP Sözcüsü, İmamoğlu'nun seçim sonrası "belediye başkanı olarak çok rahat edeceğini" söyledi:

"Erdoğan bir seçim daha kazanamayacağına göre böyle bir endişeye de mahal yoktur. İBB başkanımız yeni dönemde belediye hizmetlerini çok daha rahat yerine getirecektir."
İmamoğlu; İngiliz gazetesi Financial Times'a verdiği mülakatta, "Türkiye'de iş dünyası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı sesini yükseltmediği için kabahatli" ifadesini kullanmış, devamında ise; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimleri tekrar kazanması halinde kendisinin belediye başkanlığı görevinden alınabileceği şeklinde bir iddia ortaya atmıştı:

"Aklımıza gelmeyecek, inanmayacağımız, asla olmaz diyeceğimiz pek çok şeyi yaptılar. Seçimi iptal edebilecek zihniyete sahip olan bir kişi her şeyi yapabilir. Erdoğan seçimi kazanırsa ben bile görevden alınabilirim."

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Yorumlar

BATSIN

ŞEREFSİZ NE ZAMAN ADAYDIR DENİLDİKİ ŞİMDİ DEĞİL DİYİP ÜSTÜ ÇİZLMİŞ OLSUN VE GOL OLSUN YALANIN BATSIN FIRILDAK

TURAN ŞAHİN

eyy tilki ekrem..konuştuğunun % 10 kaDAR iş yapsan İstanbullu rahat ederr...
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