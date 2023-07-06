CHP'den İmamoğlu'na 'değişim' göndermesi

CHP'de, 14 ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından başlayan 'değişim kavgası' gün geçtikçe alevleniyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu her fırsatta verdiği değişim mesajını 'iktidar için değişim' isimli internet sitesi ile bir ileri seviyeye taşırken, bugün gerçekleşen MYK toplantısının ardından CHP Sözcüsü Faik Öztrak dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. İmamoğlu'nun internet sitesinin toplantıda gündeme gelmediğini belirten Öztrak, İBB Başkanı'na da göndermede bulundu ve "Biz ne yapacaksak ayrılarak değil, birleşerek yapacağız" dedi.

Kılıçdaroğlu cephesinden gönderme

Dün akşam sosyal medya hesabından internet sitesinin açıldığını duyuran İmamoğlu, "Değişime davet: CHP'de değişim, Türkiye'de değişim, iktidar için değişim sürecine katılımınızı, görüş ve önerilerinizi bekliyoruz" ifadelerini kullandı. İmamoğlu'na genel başkanlık kapısını kapattığını daha önce belirten Kılıçdaroğlu cephesinden de 'mücadeleye devam' mesajları gelmeye devam ediyor.

Partide kriz dolu günlerin gölgesinde CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı gerçekleştirildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, toplantıya ilişkin açıklamalarda bulundu. CHP'de seçim sonrası yaşanan değişim kavgalarını değerlendiren Faik Öztrak, 2023'te başlayan seçim sürecinin devam ettiğini belirterek, "Hatalarımızı düzelterek, eksiklerimizi gidererek yenilenerek ayağa kalkmamız gerekiyor. Bu mücadele vazgeçilecek bir mücadele değil. Birleşen gücümüz, önünde durulmaz bir çığ gibi büyümeli" diye konuştu.

İmamoğlu'na gönderme

25 milyonu 30 milyon, 30 milyonu 35 milyon yapmak için çalışacaklarını ifade eden Öztrak, adalet yürüyüşüyle başlayan bu büyük değişimin mutlaka sürmesi gerektiğini kaydetti. Değişimin sadece bir gün değil, bir hayat boyu devam eden bir süreç olduğunu vurgulayan Öztrak, "İsimler değişir, kişiler değişir, önemli olan birleşen gücü tahkim etmek, zulmün karşısında hep birlikte durup mücadele etmektir. Biz ne yapacaksak ayrılarak değil, birleşerek yapacağız." dedi.

"MYK'da gündeme gelmedi"

CHP Sözcüsü Öztrak, açıklamasının ardından, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun dün açıkladığı manifesto MYK'da gündeme geldi mi?" sorusuna Öztrak, "Hayır, gelmedi." yanıtını verdi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO