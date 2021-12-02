CHP'den ihraç edilen Sevigen: CHP Dallas gibi bir parti

CHP eski milletvekili ve parti üyesi olan Mehmet Sevigen, TVNET canlı yayınında flaş açıklamalarda bulundu. Sevigen, ''Atatürk'e kefere diyen Mehmet Bekaroğlu partide görev yapıyor. FETÖ liderine evliya diyenler partide duruyor, biz atılıyoruz.'' ifadelerini kullandı.

''Kemal Bey, helallik isterken, biz kimden istiyoruz?''

Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin geçmişte yaptığı yanlışlar nedeniyle helalleşme yolculuğuna çıkacağını açıklamasının da partiden ihracını hızlandırdığını ifade eden Sevigen, "Kemal Bey, helallik isterken, biz kimden istiyoruz? CHP Genel Başkanı böyle bir konuda Atatürk, İsmet Paşa, Ecevit dönemini nasıl hedef alır. CHP'nin başta olduğu hiçbir dönem yoktu saydığı 12 maddede. Kendi döneminizden helalleşin, biz acı çekmedik mi? Helalleşme karşılıklı olur." dedi.

"CHP'nin ne olduğu belli değil Dallas gibi bir parti oldu"

Yaşananlardan sonra son olarak kendisine bir yazı geldiğini ve disipline sevk edildiğini söyleyen Sevigen, "Genel başkanı neden eleştiriyorsun diye beni uyardılar. Atatürk'e kefere diyen Mehmet Bekaroğlu partide görev yapıyor. Cihangir İslam törenle karşılanıyor. 'Anıtkabir'e nasıl masraf ediyorsunuz' diye adamı baş köşeye koyduk. PKK'ya terör örgütü diyemeyenler, FETÖ liderine evliya diyenler partide duruyor, biz atılıyoruz. CHP'nin ne olduğu belli değil Dallas gibi bir parti olduk. Kimin eli kimin cebinde belli değil.'Bunları engellemeniz gerek' dedim. Bunu söyledim, ihraç edildim" diye konuştu.