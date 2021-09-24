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Siyaset CHP'den ihraç edilen FETÖ'cülere skandal destek!
Siyaset

CHP'den ihraç edilen FETÖ'cülere skandal destek!

"15 Temmuz hain darbe girişimi" sonrası kamudan ihraç edilen "FETÖ"cülerin suçsuz olduğunu ve haksız yere görevlerinden alındıklarını iddia eden CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, "CHP olarak yanlarındayız. Herkese gerekli haklarını iade edeceğiz" diyerek skandal sözler sarfetti.

Yeniakit Publisher
2021-09-24 16:26:00 -
CHP'den ihraç edilen FETÖ'cülere skandal destek!

 

Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP), 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin adından çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnamelerle (KHK) kamudan ihraç edilen FETÖ'cülere bir destek daha geldi.

"Suçsuz yere atıldılar"

CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, KHK ile ihraç edilen FETÖ'cülerin suçsuz yere kamu görevlerinden alındıklarını savundu. Katıldığı bir organizasyonda konuşan Balaban, FETÖ'cülere desteğini şu sözlerle dile getirdi:

"Özellikle 15 Temmuz bahane edilerek esas 20 Temmuz'da bu ülkede sivil bir darbe gerçekleştirildi. Binlerce insan suçsuz bir şekilde görevlerinden alındı. Açlığa mahkum edildi. Biz bunun farkındayız. CHP olarak her zaman kim nerede bir mağduriyet yaşıyorsa onun yanındayız."

Sözlerinin devamında KHK ile atılan FETÖ'cülerin yanında olduklarını dile getiren Balaban, "KHK ile haksız yere atılan arkadaşlarımızın siyasi düşünce ayrımı yapmaksızın yanındayız. Mücadelemizi Millet İttifakı'nın iktidarında olumlu bir şekilde sonlandıracağız. Herkese gerekli haklarını iade edeceğiz" dedi.

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