CHP'den Gürsel Erol kararı!
Her fırsatta iktidarı dikta rejimi kurmakla suçlayan CHP yönetimi, "kendilerinden izin almadan canlı yayına katıldığı" gerekçesiyle Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'a kınama cezası verdi.22 Kasım 2018 Perşembe 16:55
CHP Disiplin Kurulu, Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'a uyarı cezası verdi. Erol, izinsiz televizyon programına çıktığı gerekçesiyle disipline sevk edilmişti.
'Türkçe Ezan' söylemi nedeniyle Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz partiden ihraç edilirken, Gürsel Erol'a sözlü savunma hakkı verilmişti.
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