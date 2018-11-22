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CHP'den Gürsel Erol kararı!

Her fırsatta iktidarı dikta rejimi kurmakla suçlayan CHP yönetimi, "kendilerinden izin almadan canlı yayına katıldığı" gerekçesiyle Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'a kınama cezası verdi.

22 Kasım 2018 Perşembe 16:55
CHP'den Gürsel Erol kararı!

CHP Disiplin Kurulu, Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'a uyarı cezası verdi. Erol, izinsiz televizyon programına çıktığı gerekçesiyle disipline sevk edilmişti.

'Türkçe Ezan' söylemi nedeniyle Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz partiden ihraç edilirken, Gürsel Erol'a sözlü savunma hakkı verilmişti.

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 16:55
  1. Ardahan
  2. CHP
  3. Elazığ
  4. Öztürk Yılmaz
  5. Gürsel Erol
  6. CHP Disiplin Kurulu
  7. Elazığ Milletvekili Gürsel Erol

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  • uyan tcuyan tc15 dk önce
    nede olsa yahudilerin partisi israel kanunları var acımasız olur bunlar. kahrolsun pislik yahudiler ısrael vede sömürge pi.i abd. tc içindeki hıristiyan bilhassa yahudileri çok sıkı denetleyin. chpkk parti değil tc nin içine yahudiler tarafından yerleştirilmiş yahudilerin truva atıdır.chpkk hıristiyanların kurduğu bilhassa yönetiminde yahudilerin türk isimleri altında yönettikleri partidir. atatürkçülük maskeleridir. Nasıl ki dini ve dini duyguları istismar edenler varsa Atatürkü ve onun fikirlerinide istismar edenler var bu chpkk dır (gerçi atatürk'de sebetay selanik yahudisidir) .chpkk bilhassa bu yahudilerin vede hıristiyanlar destekledikleri partidir. Bu gün yada 50 sene önce iş bankası atatürk hisseleri chpkk da olmasaydı bu gün yada 50 sene önce chpkk diye bir parti olmayacaktı. iş bankası ve bankanın ortaklıkları 450 küsur büyük fabrikalar chpkk nın en büyük arpalığıdır. Atatürk'e dışarıdan yahudilerden gelen emir üzerine , hazineye ait olması gerekirken atatürk hisselerini yönetmesi için chpkk ya devredilmiştir.Atatürk' yahudi olmasaydı zaten yahudilertc nin kurulmasınıda engellerlerdi.(osmanlıyı yıkaniçimizdeki ve dışımızdaki vatan haini yahudilerdir.)
  • MilletMillet23 dk önce
    Mezhepsel saiklerden dolayı Bu arkadaşı atamaz Bu durumu birde Muhasebeci Kenan gibi ahmaklar da anlayabilse
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