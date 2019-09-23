CHP'den Fatih Terim açıklaması!

CHP Gençlik Kolları Akdeniz Bölge Sorumlusu Gökhan Yılmaz'ın, sosyal medyadan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’i hedef alması büyük tepki çekmişti. Konuyla ilgili, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Spor Kurulu Başkanı Yıldırım Kaya'dan açıklama geldi.

CHP Gençlik Kolları Akdeniz Bölge Sorumlusu Gökhan Yılmaz'ın, sosyal medya hesabından Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’i hedef alması büyük tepkilere neden olmuştu. Konuyla ilgili, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Spor Kurulu Başkanı Yıldırım Kaya açıklamada bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Kaya, yaptığı açıklamada, "CHP Gençlik Kolları Üyesi Gökhan Yılmaz'ın sosyal medya üzerinden Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim hakkında yaptığı paylaşımı hiçbir CHP'linin onaylaması mümkün değildir. Bu nedenle çirkin paylaşıma en büyük tepki de üyelerimizden gelmiştir." ifadelerini kullandı.

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"Tüm partililerin tepkisini çekti"

Kaya, yaptığı yazılı açıklamada, Yılmaz'ın sosyal medya hesabından Terim hakkında yaptığı paylaşımı hatırlattı.

"CHP Gençlik Kolları Üyesi Gökhan Yılmaz'ın sosyal medya üzerinden Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim hakkında yaptığı paylaşımı hiçbir CHP'linin onaylaması mümkün değildir" ifadelerini kullanan Kaya, bu "çirkin" paylaşıma en büyük tepkinin partililer tarafından geldiğini belirtti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Spor Kurulu Başkanı Yıldırım Kaya’nın açıklaması şöyle:

“CHP Gençlik Kolları üyesi Gökhan Yılmaz'ın sosyal medya üzerinden Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim hakkında yaptığı paylaşımı hiçbir CHP’linin onaylaması mümkün değildir. Bu nedenle çirkin paylaşıma en büyük tepki de üyelerimizden gelmiştir. Gökhan Yılmaz yorumunu silerek Fatih Terim’den ve Galatasaray camiasından özür dilemiş, kendisine de gerekli uyarılar yapılmıştır. Hiçbir Cumhuriyet Halk partilimin diline böylesi kötü sözler yakışmaz. Hiç bir kişi ya da kuruma da söylenmesi kabul edilemez.

Talihsiz olayın CHP’yi ve CHP’lileri bağlamayacağı ortadayken, olayı fırsat bilen havuz medyası CHP ile Galatasaray camiasını karşı karşıya getirmek için yalan haberlerle nafile bir çabanın içine girmiştir.

"Tüm kulüplerimizi ziyaret ettik"

2017 yılında kurulan CHP Spor Kurulumuzun çalışmaları son günlerde çok fazla görünür olmuştur. CHP artık spor politikalarıyla da sporun yaşamdaki yerini ve önemini gündeme taşmaya başlamıştır. Sporla ilgili sorunların takibini yaparak, çözüm önerileri sunmaktadır. Profesyonel ve amatör spor kulüpleri ile sporcularının sorunlarını kamuoyunun gündemine taşımaktadır. Belediyelerimizle işbirliği yaparak, halkın sporla buluşması için politikalar üretmektedir.

CHP Spor Kurulu olarak, başta dört büyük spor kulübümüz; Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor olmak üzere spor kulüplerimizi ziyaret ettik.

Havuz medyasının iddialarının aksine, 25 Eylül 2018’de Galatasaray Spor Kulübümüzü ziyaret ederek, Başkan Mustafa Cengiz ve Başkan Yardımcısı Yusuf Günay ile görüş alışverişinde bulunduk. Sorunlarını dinleyerek, çözüm önerileri sunduk, destek sözü verdik.

Havuz medyası yalan haber üretirken kendi karanlığında boğulup gidecektir. Biz Galatasaray’ın efsane futbolcusu Metin Oktay’ın centilmenlik anlayışının sporumuzda hakim olması için mücadelemize devam edeceğiz.

CHP, sporun evrensel olduğuna, farklı kültürleri buluşturduğuna; dinimiz, dilimiz, ırkımız ne olursa olsun bizleri birleştirdiğine, barıştırdığına, daha da insanlaştırdığına inanmaktadır. Bu anlayışı özümsememiş hiç kimse ve anlayış CHP içinde barınamaz!

Değerli kamuoyuna, tüm sporseverlere ve Galatasaray camiasına duyurulur.”