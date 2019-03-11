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CHP'den Ezan açıklaması!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, Taksim'de yaşanan olaylara ilişkin yaptığı açıklamada, "Ezan, milletimizin kutsalıdır. Milletimizin hiçbir ferdinin ne Ezan-ı Muhammedi ne de diğer kutsallarla ilgili herhangi bir sorunu yoktur." dedi.

11 Mart 2019 Pazartesi 19:12
CHP'den Ezan açıklaması!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, "Ezan, milletimizin kutsalıdır. Milletimizin hiçbir ferdinin ne Ezan-ı Muhammedi ne de diğer kutsallarla ilgili herhangi bir sorunu yoktur." dedi.

Faik Öztrak, "Ezan milletimizin kutsalıdır. 'Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi, yurdumun üstünde benim inlemeli' dizelerini biz İstiklal Marşı yapmışız. Dünya üzerinde ezansız bir vakit yoktur, bir yerde ezan susarken, başka bir yerde ezan okunmaya başlar. Dolayısıyla ezan, milletimizin kutsalıdır. Milletimizin hiçbir ferdinin ne Ezan-ı Muhammedi ne de diğer kutsallarla ilgili herhangi bir sorunu yoktur." dedi.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 19:12
  1. CHP
  2. Faik Öztrak

YORUM YAZ

  • AbdullahAbdullah46 dk önce
    Öyleyse Ezani Muhammediye ve milletimizin kutsal değerlerine hakaret eden ve saygısızlık gösterenlere neden sahip çıkıyor, onları savunuyorsunuz?
  • Güçlü TürkiyeGüçlü Türkiye52 dk önce
    ‘Ezan-ı Muhammedî’ Seçim sen nelere kadirsin ;)
  • avbavb54 dk önce
    havlayanlara bir çift söz yokmu?
  • İbrahim güven İbrahim güven 1 sa önce
    Milletin yoktur adi dinsiz imansız chpkklıların vardır

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