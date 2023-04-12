CHP'den evlere şenlik anket! Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun oy oranlarına bakın
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç evlere şenlik anket sonuçlarını açıkladı. Öztunç'un ifadeleri güldürdü.
RECEP YEŞİL İSTANBUL
Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin güdümüne giren CHP'de Kahramanmaraş İl Teşkilatı, düzenlediği toplantıyla 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerdeki milletvekili adaylarını tanıttı.
DHA'da yer alan habere göre; toplantıya birincisi sırada yer alan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, ikinci sırada yer alan Deva Partisi'nin ortak adayı İrfan Karadutlu ile diğer adaylar Mehmet Bağlar, Naile İşlek, Tufan Yanar, Aziz Cem Güner, Ejder Kaygusuz ve Çağatay Atasay'ın yanı sıra Millet İttifakı’ndaki partilerin il başkanları ile çok sayıda partili de katıldı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç
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Evlere şenlik anket
Yaklaşan seçim öncesi evlere şenlik bir anket sonucu açıklayan Öztunç güldürdü.
Ali Öztunç'un açıklamalarına göre; Kemal Kılıçdaroğlu oyların yüzde 57'sini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise yüzde 43'ünü alıyor.
İşte 30 gün sonra Millet İttifakı’nın iktidara geleceğini iddia eden CHP'li Öztunç'un o sözleri:
"Bütün anketler bunu gösteriyor. Yüzde 57 Kemal Kılıçdaroğlu görünüyor, 43 Tayyip Erdoğan görünüyor, 57'ye 43. İnşallah cumhurbaşkanlığını aldığımızda 6 partiden oluşan bakanlar kuruluyla, parlamento çoğunluğumuzla Kahramanmaraş'ın yarasını saracağız"