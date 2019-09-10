CHP'den Diyarbakır'daki annelerin eylemiyle ilgili HDP'ye destek gibi açıklama!

HDP'nin Diyarbakır İl Başkanlığı önünde, HDP'lilerin ön ayak olmasıyla dağa kaçırılan evlatlarını bekleyen aileler hakkında CHP'den açıklama geldi.

HDP'nin adını bile anmadı

Günlerdir suskun olan CHP adına Parti Sözcüsü Faik Öztrak, yaptığı açıklamada, örtülü ittifak halinde oldukları HDP'nin adını dahi kullanmadı ve "tabi genç deyince, Diyarbakır'daki ailelerimize de değinmemek olmaz. Bir süredir gözü yaşlı analar babalar, Diyarbakır'daki bir partinin il binasının kapısında, dağa kaçırılan evlatlarını geri almak için nöbet tutuyor. Dağa zorla kaçırılan çocuklar, gözyaşı döken ana-babalar için üzülmemek, kahrolmamak mümkün değildir. Bunu yapan PKK terör örgütünü lanetliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Devletin kapısına gidilmeli"

"Kaçırılan çocukların ailelerine kavuşması için kim ne imkanı, ne gücü varsa seferber etmekten kaçınmamalıdır" diyen Öztrak topu devlete atarak, HDP'nin kapısı önünde bekleyen ailelere "başka adreslerin kapısında çare aranmamalıdır, devletin kapısına gidilmelidir, aksi halde devletin otoritesi sorgulanmaya başlar" mesajını verdi.