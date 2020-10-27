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Siyaset CHP’den dışlanan Muharrem İnce’den yeni açıklama! ‘Hepsi bir iki gün içinde açıklanacak’
Siyaset

CHP’den dışlanan Muharrem İnce’den yeni açıklama! ‘Hepsi bir iki gün içinde açıklanacak’

CHP’den dışlanarak yeni bir hareket başlatan Muharrem İnce, Memleket Hareketi'nin kurucularını bir iki gün içinde açıklayacağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-10-27 14:43:00 -
CHP’den dışlanan Muharrem İnce’den yeni açıklama! ‘Hepsi bir iki gün içinde açıklanacak’

CHP’den dışlanan Muharrem İnce, Ankara'da DHA'ya açıklama yaptı.

CHP eski milletvekili Muharrem İnce, Memleket Hareketi'nin kurucularını bir iki gün içinde açıklayacağını söyledi. İnce, 'rahatını bozan insanlar' olarak tanımladığı isimlerin hepsinin yeni olduğunu söyledi.

İnce, Memleket Hareketi'nin kurucuları olarak önce 'biz kimiz ne istiyoruz'u anlatacaklarını belirterek, "Biz ülkenin yetenekli evlatlarının harcanmamasını istiyoruz. Bu yetenekli evlatlar bir laboratuvarda çalışan bir araştırmacı, bir mühendis de olabilir, çok iyi peynir yapan bir köylü de olabilir, çok iyi örgü ören birisi de olabilir, çok iyi hayvan besleyen birisi de olabilir, çok iyi bir doktor da olabilir. Ama bu ülkenin yetenekli evlatları var’’ dedi.

‘Hepsi yeni isim’

İnce, 29 Ekim'den sonra manifesto yazmaya başlayacağını ifade ederek, "Yarın İstanbul'da çalışmalarımız olacak. Pandemi koşulları zorluyor. Tedbir alarak çalıştığımız için zaman olarak bir şey söylemem doğru olmaz. Belki bakarsınız sokağa çıkma yasağı gelebilir, onun için biraz yavaş gidiyor pandemi koşullarında; ama yılbaşını bulmaz. Hepsi yeni isim zaten, isimleri bir iki gün içinde açıklayacağız" diye konuştu.

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