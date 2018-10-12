CHP'den dalga geçer gibi aday mesajı
CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu kendisine ait hesaptan '#AdayımızSensin' isimli bir video yayınlarken, videoda, İstanbullulara seslenerek, adayımız sizsiniz deniliyor.12 Ekim 2018 Cuma 21:16
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu gün içerisinde yaptığı açıklamada, 2019'un Mart ayında gerçekleşecek yerel seçimlerde CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adayını açıklayacağını duyurmuştu.
"ADAYI AÇIKLAYACAĞIZ" DEDİLER, KLİP YAYINLADILAR
Adayın isiminin akşam saat 19.00'de açıklanacağını duyuran Kaftancıoğlu, belirttiği saatte kendisine ait hesaptan, '#AdayımızSensin' isimli bir video yayınladı.
Videoda, İstanbullulara seslenerek, adayımız sizsiniz deniliyor.
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