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CHP'den dalga geçer gibi aday mesajı

CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu kendisine ait hesaptan '#AdayımızSensin' isimli bir video yayınlarken, videoda, İstanbullulara seslenerek, adayımız sizsiniz deniliyor.

12 Ekim 2018 Cuma 21:16
CHP'den dalga geçer gibi aday mesajı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu gün içerisinde yaptığı açıklamada, 2019'un Mart ayında gerçekleşecek yerel seçimlerde CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adayını açıklayacağını duyurmuştu.

"ADAYI AÇIKLAYACAĞIZ" DEDİLER, KLİP YAYINLADILAR

Adayın isiminin akşam saat 19.00'de açıklanacağını duyuran Kaftancıoğlu, belirttiği saatte kendisine ait hesaptan, '#AdayımızSensin' isimli bir video yayınladı.

Videoda, İstanbullulara seslenerek, adayımız sizsiniz deniliyor.

Haber Tarihi: 12 Ekim 2018 Cuma 21:16
  1. chp
  2. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
  3. Aday
  4. yerel seçimler
  5. Canan Kaftancıoğlu
  6. SİYASET Haberleri

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