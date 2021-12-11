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Gündem CHP'den Cumhurbaşkanı adayıyla ilgili sürpriz çıkış! İlk kez isim verdi
Gündem

CHP'den Cumhurbaşkanı adayıyla ilgili sürpriz çıkış! İlk kez isim verdi

CHP Örgüt ve Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kağan Salıcı, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayıyla ilgili ilk kez isim verdi.

Yeniakit Publisher
2021-12-11 17:37:00 -
CHP'den Cumhurbaşkanı adayıyla ilgili sürpriz çıkış! İlk kez isim verdi

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı siyaset kulislerinin en çok konuştuğu konular arasında yer alıyor.

Konuyla ilgili CHP'nin iki numaralı ismi olarak adlandırılan Oğuz Kağan Salıcı'dan sürpriz bir çıkış geldi.

"Gönlümden genel başkanımız geçiyor"

Cumhurbaşkanı adaylığı için gönlünden geçen ismin Kılıçdaroğlu olduğunu belirten Salıcı, ''Ben, Cumhuriyet Halk Partisi örgütünün başıyım. Benim gönlümden, bu partinin Genel Başkanı, bizim liderimiz, aynı zamanda ittifakın kurucusu, devlet adamı, bu ülkeyi her türlü sıkıntı, kutuplaştırma, ötekileştirme çabasına rağmen bir arada tutan, devlet aklı ile bu partiyi yöneten ve Türkiye'nin önünü açan Kemal Kılıçdaroğlu geçiyor'' dedi.

 

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Yorumlar

Sedatt

Adayınız Abdullah Gül olacak va tıpış tıpış gidip oy vereceksiniz
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Abdullah

milletin gülmeye ihtiyacı yoktu
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