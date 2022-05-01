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Siyaset CHP'den cumhurbaşkanı adayı açıklaması
Siyaset

CHP'den cumhurbaşkanı adayı açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, cumhurbaşkanlığı için gönüllerinden geçen adayın Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-05-01 14:22:00 -
CHP'den cumhurbaşkanı adayı açıklaması

CHP Manisa İl Başkanlığı tarafından düzenlenen bayramlaşma törenine katılan CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, burada partililere seslendi.

Özel, partililerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü ve Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Millet İttifakı'nın gelecek seçimlerdeki cumhurbaşkanı adayının kim olacağı yönündeki tartışmalara değinen Özel, şöyle konuştu:

"Biz adayımızı önümdeki süreçte uzlaşı ile ve Türkiye'yi bu cendereden kurtaracak, her türlü mutabakatı sağlayarak belirleyeceğiz ve ilan edeceğiz. Bizim ilan ettiğimiz aday Türkiye’nin 13. cumhurbaşkanı olacak. Burası Cumhuriyet Halk Partisi, burası baba ocağı. Bizim gönlümüzden geçen aday, Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Bu süreçte eğer Sayın Genel Başkanımız arzu ederse, anketlerin sonuçları bu seçimi kazandığımızı gösterirse ve kendisinin hassasiyet duyduğu 6’lı mutabakat masası ortak adaylıkta genel başkanımız üzerinde mutabakata varırsa bundan en çok Cumhuriyet Halk Partililer memnun olur, Türkiye de fayda görür."

Bayramlaşma törenine CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban'ın da aralarında olduğu partililer katıldı.

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Yorumlar

Selim

Hadi ordan kimi kandırıyor sun. Çakma pavorotti. Türkiye fayda görür müş.  
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