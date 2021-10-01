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Siyaset CHP'den çok konuşulacak gaf! Bu kez bakın neyi karıştırdılar
Siyaset

CHP'den çok konuşulacak gaf! Bu kez bakın neyi karıştırdılar

İran Cumhurbaşkanının ismini karıştıran CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, "Koşullar oluştuğunda Esad'la da görüşürüz, Ruhani'yle de" dedi. Dünyadan bihaber olduğunu ortaya koyan Salıcı'yı ti'ye alan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Her şeyden olduğu gibi dış politikadan da o kadar habersizler ki Ruhani'yi hala İran Cumhurbaşkanı sanıyorlar" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-10-01 18:00:00 -
CHP'den çok konuşulacak gaf! Bu kez bakın neyi karıştırdılar

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, İran Cumhurbaşkanı olarak Ruhani'nin ismini söyleyerek çok konuşulacak bir gafa imza attı.

Dış politika meselesinde komşularla ilişkilere dikkat çekmek isteyen Salıcı, "Biz dış politikada diplomasinin devrede olması gerektiğini söylüyoruz. Koşullar oluştuğunda Esad'la da görüşürüz, Ruhani'yle de. Çünkü biz komşularımızla ilişkilerimizin iyi olmasını istiyoruz." ifadeleriyle şaşkına uğrattı.

Salıcı'nın sözlerini alıntılayan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise CHP'nin gafını "klasik" olarak tanımladı ve şu ifadeleri kullandı:

"Bir CHP klasiği! Her şeyden olduğu gibi dış politikadan da o kadar habersizler ki Ruhani'yi hala İran Cumhurbaşkanı sanıyorlar... Açıklamayı yapan da CHP'nin yurtdışı örgütlenmesinden sorumluymuş."

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