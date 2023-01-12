CHP'den çılgın proje: Kanal İzmir!

Yerel yönetimleri 30 yıldır CHP'nin elinde olan İzmir, önceki akşam ve dün sabah yağan yağmurda yine sulara gömüldü. Sağanak nedeniyle su baskınları oluştu. Yaşananlara isyan eden İzmirliler, "Yeter artık! 30 yıldır neden bir önlem alınmıyor?" diyerek tepkilerini dile getirdi.

TRAFİKTE AKSAMA OLDU



Şiddetli yağışın etkili olduğu akşam sahada görülmeyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, CHP'de yeni atanan İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ile dün sabah CHP Genel Merkezi'ni ziyaret için Ankara'ya gitmesi dikkat çekti. İzmir'de sağanak nedeniyle göle dönen yollarda trafik aksadı. Konak, Balçova, Bornova ilçelerindeki bazı cadde ve sokaklarda su baskınları yaşandı.

Bornova, Kemalpaşa Caddesi'ndeki rögarların taşmasıyla su altında kaldı. Caddede seyir halindeki birçok araç yolda kaldı. Belediye ekipleri, su birikintilerini vidanjör yardımıyla tahliye etmeye çalıştı. Anadolu Caddesi, Gazi Bulvarı gibi trafiğin yoğun olduğu yollarda sürücüler zor anlar yaşadı. Trafik polisleri ve zabıta ekipleri, su baskınlarına karşı önlem aldı.

BİR TÜRLÜ ÇÖZÜLMÜYOR

Kordonboyu da yer yer yağmur suyuyla doldu. Kuvvetli yağışın bugün gece saatlerine kadar aralıklarla süreceği belirtildi. Bazı vatandaşlar, yolda kalan araçlarını kendi imkanlarıyla çıkarırken, büyük araçlar kepçe yardımıyla kurtarıldı. Motosiklet sürücüsü Melih Tenekeli, her yağmurda caddenin sular altında kaldığını, defalarca yetkililere çağrıda bunduklarını ancak bir çözüm üretilmediğini söyledi.

YAĞMURUN ETKİSİYLE ÇÖKME YAŞANDI

Konak'ta yıkım işlemleri süren eski İl Emniyet Müdürlüğü binasında yaşanan çökme, çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde bir otomobil sürücüsünün binanın yattığını fark ettiği sırada aracını geri vitese takıp, uzaklaşarak canını son anda kurtarması yer alıyor. Dün saat 20.30 sıralarında sağanağın etkili olduğu bölgede büyük bölümü yıkılan binanın enkazında çökme meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, AKS 110, polis ve sağlık ekipleri ile eğitimli köpekler sevk edildi. Polis çevre güvenliğini sağladıktan sonra özel eğitimli iz takip köpekleri ile yapılan incelemede can kaybı ve yaralının bulunmadığı bildirildi.

YAPILAR ZARAR GÖRDÜ

Havanın aydınlanmasıyla hasarın büyüklüğü ortaya çıktı. Çökmeyle şantiye alanının yanındaki binalarda ve PTT şubesinde maddi hasar oluştuğu belirlendi. Şube kullanıma kapatılırken, etrafına da güvenlik şeridi çekildi. Enkazdaki çökme anı çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Enkazın bulunduğu bölgede askeri malzeme satışı yapan dükkan işleten Volkan Atak, "Gündüzleri bu sokakta araç ve yaya trafiği çok yoğun oluyor. Olayın akşam meydana gelmesi büyük şans. Birkaç yerde maddi hasar var. İnsanlara zarar gelmemesi sevindirici" dedi.

MERT ALPDÜNDAR