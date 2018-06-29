CHP'den cesaret alan HDP harekete geçti! "Öcalan'ı özgürleştireceğiz"

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, verdiği demeçte 24 Haziran seçimlerinin galibinin HDP olduğunu savunarak, "barış ve demokrasi mücadelesi" vereceklerini, bunu da İmralı'ki tecridin kaldırılması ile mümkün olacağını söyledi.

ÖCALAN'IN ÖZGÜRLÜĞÜNÜ MECLİS'E TAŞIYACAĞIZ

Öcalan'a tecriti "halka tecrit" olarak tanımlayan Güzel, “Halkın talebi Sayın Öcalan üzerindeki tecridin kaldırılmasından öte özgürlüğüdür. Biz bu talepleri meclise taşıyacağız. Tüm siyasi tutukluların özgürleşmesi talebimiz olacak” dedi.