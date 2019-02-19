CHP'den 'çapulcu' açılımı! Levent Üzümcü'yü aday gösterdiler Gezi olaylarının önde gelen provokatörlerinden Levent Üzümcü, CHP'nin Şişli Belediye Meclis üyesi aday listesinde yer aldı.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) İstanbul Şişli Belediye Meclis üyesi aday listesi belli oldu. İstanbul Şişli'de Muammer Keskin'i aday gösteren CHP, Şişli Belediye Meclis üyesi aday listesinde de CHP İstanbul eski Milletvekili Selina Doğan ve Levent Üzümcü'ye yer verdi. Levent Üzümcü'den provokatif çağrı: Ayaklanın!

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