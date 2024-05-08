CHP’den bir liyakat örneği daha! Belediye başkan yardımcılarından biri kayınbiraderi biri bacanağı
CHP’li Ataşehir, Çekmeköy, Sarıyer, Yenimahalle ve İzmir Buca belediyelerindeki aile saltanatının ardından Kırşehir’de de skandal bir atama yapıldı. CHP'li Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Belediye Başkan Yardımcıları olarak kayınbiraderi Hamza Çam ile bacanağı Mustafa Orman'ı atadı.
Her seçim sürecinde liyakat edebiyatı yapıp göz boyamaya çalışan CHP’de alışılmış haberler gelmeye devam ediyor.
Belediyeleri aile çiftliği gibi kullanıp liyakati ellerinin tersiyle iten ve yakınlarını kendi belediyelerinde çeşitli görevlere getirten CHP’lilere bir yenisi daha eklendi.
CHP'li Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Belediye Başkan Yardımcıları olarak kayınbiraderi Hamza Çam ile bacanağı Mustafa Orman'ı atadı.
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