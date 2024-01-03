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Gündem CHP'den bir heykel hizmeti daha!
Gündem

CHP'den bir heykel hizmeti daha!

Yeniakit Publisher
2024-01-03 17:50:00 - 2024-01-03 17:51:52
CHP'den bir heykel hizmeti daha!

Yılın ilk heykel açılışı ise İzmir'den geldi. Dikili ilçesinde yenilenen Bülent Ecevit heykeli vatandaşlara hizmet olarak sunuldu.

CHP belediyeciliği, heykel çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Belediyeler, heykel açılışları için kıyasıya bir mücadele içinde.

Yerel seçimlere yaklaşılırken, tepkilere rağmen bölgelere heykel kazandırılmaya da devam ediliyor.

Kasabadan şehirlere CHP heykelciliği

En küçük beldeden en büyük şehirlere kadar CHP yönetimindeki her yerleşim biriminde açılışlar art arda yapılıyor...

Toplu taşıma, kentsel dönüşüm, altyapı gibi insanların hayati ihtiyaçlarına çözüm bulamayan CHP belediyeleri, heykel açılışları ile vatandaşa hizmet etmeyi sürdürüyor.
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Bülent Ecevit heykeli yenilendi

Son heykel hizmeti İzmir'in Dikili ilçesinde gerçekleşti.

CHP'li Dikili Belediyesi, ilçe merkezinde bulunan Bülent Ecevit heykelini yenileyerek vatandaşın hizmetine sundu.

Açılışı ise Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz yaptı.

2024'ün ilk heykeli

Yenilenip açılışı yapılan Bülent Ecevit heykeli, CHP'li belediyelerin 2024 yılında yaptığı ilk heykel icraatı olma özelliği de taşıyor.

"Heykeli yenileyerek Dikili'mize kazandırdık"

Açılışa İlişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Merhum Başbakanlarımızdan Bülent Ecevit'in kentimizde bulunan heykelini yenileyerek Dikili'mize kazandırdık.

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