CHP’den başka parti mi vardı? Üstad Necip Fazıl'ı eleştirenleri rezil etti
Gazeteci Zihni Çakır, üstad Necip Fazıl Kısakürek'i Cumhuriyet Halk Partisi'nden milletvekili adayı olduğu için eleştirenleri rezil etti.
yeniakit.com.tr
Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü kayıtlarına göre; üstad Necip Fazıl Kısakürek Cumhuriyet Halk Partisi'nden milletvekili adayı oldu.
Üstadın mebusluk için yaptığı başvuru belgesini paylaşan Ümit Doğan, şu rezil ifadeleri kullandı:
"Atatürk düşmanı yobazlara açık soru: Üstadınız Necip Fazıl burada hangi partiden vekil olmak için başvuru yapıyor"
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CHP’den başka parti mi vardı?
Gazeteci Zihni Çakır, Ümit Doğan ve onun gibilerini rezil kepaze etti:
Doğan'a cevap veren Çakır şunları söyledi:
"1940'da başka parti vardı, seçimler gizli oy açık tasnifle yapılıyordu da Necip Fazıl Kısakürek mi aday olmadı?"