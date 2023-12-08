CHP’den başka parti mi vardı? Üstad Necip Fazıl'ı eleştirenleri rezil etti

yeniakit.com.tr

Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü kayıtlarına göre; üstad Necip Fazıl Kısakürek Cumhuriyet Halk Partisi'nden milletvekili adayı oldu.

Üstadın mebusluk için yaptığı başvuru belgesini paylaşan Ümit Doğan, şu rezil ifadeleri kullandı:

"Atatürk düşmanı yobazlara açık soru: Üstadınız Necip Fazıl burada hangi partiden vekil olmak için başvuru yapıyor"

ÖNE ÇIKAN VİDEO

CHP’den başka parti mi vardı?

Gazeteci Zihni Çakır, Ümit Doğan ve onun gibilerini rezil kepaze etti:

Doğan'a cevap veren Çakır şunları söyledi:

"1940'da başka parti vardı, seçimler gizli oy açık tasnifle yapılıyordu da Necip Fazıl Kısakürek mi aday olmadı?"