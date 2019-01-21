CHP'den Aziz Kocaoğlu açıklaması

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Toplantı sırasında Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak basın mensuplarının karşısına çıktı.

"Kocaoğlu eşit şartlarda değerlendirilecektir"

Öztrak, soru üzerine Aziz Kocaoğlu'nun İzmir'de aday adaylığını açıklamasını da değerlendirdi. "İzmir adayı henüz açıklanmadı ve Sayın Kocaoğlu yeniden aday olacağını söyledi. Bununla ilgili MYK'da bir değerlendirme yapıldı mı?" sorusuna Öztrak, şöyle yanıt verdi:

"Bütün adaylarımızın bir an önce açıklanması için arkadaşlarımız hızla çalışıyorlar. Mümkün olursa bu hafta yapılacak ilk Parti Meclisi toplantısında bu adayların açıklanacağını bana ifade ettiler. Sayın Kocaoğlu aday adaylarımızdan bir tanesi. Diğer tüm aday adaylarıyla eşit şartlarda değerlendirilecektir."