CHP'den Azerbaycan tezkeresine ilişkin açıklama

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleştirilen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Toplantısı sonrası basın toplantısı düzenledi. 'CHP Ekonomi Masası'nın Mersin, Adana ve Hatay'da ziyaretlerini tamamladığını söyleyen Öztrak, "Alanında uzman arkadaşlarımızdan oluşan geniş bir kadroyla yola çıktık. Buhranın, bölgemizde yarattığı sıkıntıları yerinde gördük. Derdi, derdi çekenlerden dinledik. Nelerin yapılması gerektiğini çiftçilerle esnafla emekçilerle iş insanlarıyla konuştuk. 'İkinci Yüzyıla Çağrı' beyannamemizi anlattık. 'Ekonomi Masası' ziyaretlerimizi, ülkemizin her bölgesinde gerçekleştireceğiz" dedi.

"Tezkereye olumlu oy vereceğiz"

CHP'li Öztrak, Azerbaycan'a asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi'nin TBMM Başkanlığı'na sunulmasına ilişkin ise "Her fırsatta tekrarladık. Bir defa daha tekrarlayayım. CHP her zaman, her konuda Azeri kardeşlerimizin yanında olacaktır. Dolayısıyla asker gönderilmesiyle ilgili tezkereye de olumlu oy vereceğiz" dedi.