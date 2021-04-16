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Gündem CHP'den azar yiyen 'mülteci' Lütfü Türkkan, tükürdüğünü yaladı!
Gündem

CHP'den azar yiyen 'mülteci' Lütfü Türkkan, tükürdüğünü yaladı!

Bir yıl önce gündeme gelen İstanbul’da CHP’lilerin ihtiyaç sahiplerine bir yardım kolisini yaklaşık 10 kişiyle dağıttığını gösteren fotoğraf 'Makedon mültecisi' İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, AK Partililerin yardım görüntüsü sanarak bugün paylaştı. Ancak Türkkan, bu yardım kolisinin etrafındakilerin CHP’liler olduğunu öğrenince tükürdüğünü yaladı.

Yeniakit Publisher
2021-04-16 22:37:00 - 2021-04-16 22:43:19
CHP'den azar yiyen 'mülteci' Lütfü Türkkan, tükürdüğünü yaladı!

İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul'da dağıttığı bir yardım kolisini yaklaşık 10 kişiyle birlikte dağıttığını gösteren bir fotoğraf karesini sosyal medyadan paylaştı.

Türkkan bir yıl önce gündeme gelen fotoğrafı, AK Parti'nin yardım dağıtımı olduğunu sanarak paylaştı. Fotoğrafla birlikte Türkkan, resmi Twitter hesabından bir de tepki iletisi (tweeti) attı. Türkkan, "Bu yardım paketinin tesliminde, insanın gözü Vali'yi de arıyor ister istemez" diye tepkisini dile getirdi.

CHP'lilerin fotoğrafı çıkınca paylaşımı sildi

Ancak Türkkan, fotoğrafın CHP'lilere ait olduğunu anlayınca kısa sürede fotoğrafı ve iletisini sosyal medyadan sildi. Türkkan iletisini ve fotoğrafı silince sosyal medyada dalga konusu oldu.

 

Sosyal medya kullanıcıları Türkkan'a fotoğrafı sildiği için tepki gösterirken, "Neden sildin?" diye sordu. Muhammed Durmaz ismindeki vatandaş, "Bu twiti silme gerekçeni açıklar mısın?" diye sorarken, Mustafa isimli kullanıcı, "İlk defa doğru bir şey söyledin!" diye yazdı.

Rezzak Altunöz, "O değil de neden sildin? CHP'li olduklarını görünce" diye tepki gösterdi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise "Lütfü niye sildin, AK Parti sanıp CHP çıkınca Korktun mu CHP'lilerden azar yemeye" diye tepki gösterdi. Ünal Toprak ise "Lütfü bunu niye sildin, elemanlar sizde diye mi" diye sordu.

Bir başka sosyal medya kullanıcısı Ömer, "Genel başkanın dahil hepiniz algı peşindesiniz ama hep ayağınıza dolanıyor niye dürüst değilsiniz" diyerek tepkisini dile getirdi.

CHP'nin yardım kolisi fotoğrafı haber olmuştu

Koronavirüs nedeniyle ihtiyacı olan ailelere yardım kolisi dağıtmak isteyen CHP'lilerin 15 Mayıs 2020 tarihinde İstanbul'da bir koliyi yaklaşık 10 kişiyle birlikte ihtiyaç sahiplerine dağıtması sosyal medyada gündem olmuştu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi'nin ve partililerin paylaştığı bu skandal fotoğraflara sosyal medyadan tepki yağmıştı. Sabah Gazetesi de bu tepkilerin ardından konuyu haberleştirmiş, "Bir koli, yaklaşık 10 CHP'li! Sağlık da görgü de hiçe sayıldı" başlığını atmıştı.

Kaynak: Sabah

 

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Yorumlar

Musettin

İnsanlara hakaret edenleri kınıyorum acaba siz nereden geldiniz
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Mehmet tekib

Görüşlerin aynı olmaya bilir akit ama sen bir kişi için butun toplumu Makedon mültecisi bu adam olarak görürsen nasıl olacak benim annem Makedon ve göcmüşler Türkiye'ye ama kimse bize mülteci dedemi anneme bu zamana kadar baska kininiz gözünüzü kör etmesin böyle ayrımcılık lı olur musluman muslumanın kardesidir yazık bu. Başlığı atana
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