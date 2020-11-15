CHP'den ayrılan Mustafa Sarıgül cephesinde sıcak gelişme
CHP'den ayrılan Mustafa Sarıgül cephesinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarıgül partinin kuruluş tarihini 4 Ocak 2021'den 20 Aralık'a çekti.
CHP'den ayrılan Mustafa Sarıgül cephesinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarıgül partinin kuruluş tarihini 4 Ocak 2021'den 20 Aralık'a çekti. Bu hafta Ankara'da kurmaylarını toplayacak olan Sarıgül kuruluş sloganını da belirledi.
Tüzük ve parti programı hazırlandı sıra resmi başvuruya geldi. Sarıgül'ün kurduğu Türkiye Değişim Hareketi'nin partileşme tarihi 4 Ocak 2021'den 20 Aralık'a çekildi.
Sarıgül partinin kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığına vermeden önce çarşamba günü Ankara'da kurmayları ile görüşecek, bundan sonra atılacak adımlar masaya yatırılacak.
Genel merkez binası Beysukentte hazır hale getirilirken partinin kuruluş sloganın da 'Çare değişim, çare Sarıgül' olacağı söylenildi.
Sarıgül cephesi, oy oranı ile ilgili "asgari yüzde 6.5 ile başlarız" iddiasında bulunuyor.
Türkiye'deki parti sayısı 99'a yükselecek
Kurulacak parti ile beraber Türkiye'deki faal parti sayısı 99'a yükselecek.