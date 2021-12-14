CHP’den asgari ücret teklifine 5 günde 500 lira zam

Yeni yıla sayılır günler kala tüm gözler asgari ücret görüşmelerinde...

Hükümet ve sendikalar arasında düzenlenen son pazarlık toplantıları sürüyor.

Milyonlarca çalışan görüşmelerden çıkacak yeni tutarı beklerken, muhalefet tarafından da konuyla ilgili görüşler gelmeye devam ediyor.

CHP'den 5 gün içinde 2 ayrı teklif

Yaklaşık 5 gün önce asgari ücretle ilgili çağrıda bulunan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, güncel tutarın 5 bin liranın üzerinde olması gerektiğini söylemişti.

Bugün ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni bir açıklama geldi.

'Aile Destekleri Sigortası Tanıtım Toplantısı'na katılan Kemal Kılıçdaroğlu, asgari ücretteki beklentilerini yineledi.

Yakın zamanda ücretin belirleneceğini hatırlatan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: "Yeni asgari ücreti belirleyeceklerse 384 doların (yaklaşık 5 bin 500 TL) karşılığı olan Türk Lirası'nı versinler"