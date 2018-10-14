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CHP'den Arda Turan'a "gece hayatı" çağrısı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Arda Turan'ın son günlerdeki skandallarla gündeme gelmesiyle ilgili, "Sporcu ahlaklı olandır. Gece hayatından vazgeçecek. Kendisini futboluyla ve sporcu kimliğiyle sevdirecek." dedi.

14 Ekim 2018 Pazar 09:42
CHP'den Arda Turan'a "gece hayatı" çağrısı

CHP Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Başakşehirspor'da forma giyen milli futbolcu Arda Turan ve şarkıcı Berkay Şahin'in bardaki kavgası ve sonrasında yaşananlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

“Gece hayatından vazgeçecek”

Kaya, "Sporcu ahlaklı olandır. Gece hayatından vazgeçecek. Kendisini futboluyla ve sporcu kimliğiyle sevdirecek. Eğer karanlık dehlizlerde bir hayat sürmeye devam ediyorsa bir müddet sonra genç ve yetenekli kuşaklarımızı kaybetmeye başlıyoruz. Türkiye'de futbol, halkı uyutma aracı olarak kullanılmaya başladı, tıpkı Brezilya'da olduğu gibi. Gençlerimiz buna teslim olmamalı.

“Attığı goller ve yaptığı ortalarla haber olsun”

Arda'ya öğüdüm şudur. Kendi yaşamını futbol yaşamıyla birleştirsin. Medyada haber olmak istiyorsa attığı goller ve yaptığı ortalarla haber olsun" dedi.

Haber Tarihi: 14 Ekim 2018 Pazar 09:42
  1. CHP
  2. Arda Turan
  3. Yıldırım Kaya
  4. gece hayatı

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