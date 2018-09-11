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CHP'den açıklama geldi! İnce İstanbul adayı mı?

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Faik Öztrak, Muharrem İnce'nin İstanbul adaylığı sorusunu cevapladı.

11 Eylül 2018 Salı 15:09
CHP'den açıklama geldi! İnce İstanbul adayı mı?

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Faik Öztrak, "Muharrem İnce, katıldığı bir televizyon programında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için kapıyı kapatmadı. dedi. Bu yönde bir düşünce MYK'da gündeme geldi mi?" sorusuna "Sayın İnce, Cumhuriyet Halk Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı. Her tarafa, her yere aday olma hakkı var" cevabını verdi.

Parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyen CHP Sözcüsü Faik Öztrak, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

'SAYIN İNCE'NİN HER YERE ADAY OLMA HAKKI VAR'

Basın mensubunun kendisine yönelttiği "Muharrem İnce, katıldığı bir televizyon programında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için kapıyı kapatmadı. Daha önce kendisinin yine cumhurbaşkanı adayı olacağını ifade etmişti. 'Bu kez olmam, şeklinde ifade kullanmam' dedi. Bu yönde bir düşünce MYK'da gündeme geldi mi?" sorusuna ise CHP'li Öztrak, "Sayın İnce, Cumhuriyet Halk Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı. Her tarafa, her yere aday olma hakkı var. Dolayısıyla bununla ilgili daha başka bir şey söyleyemem" diye cevap verdi.

MUHARREM İNCE NE DEMİŞTİ?

CNN Türk'te yayınlanan 'Tarafsız Bölge' programında Ahmet Hakan'ın sorularını cevaplayan İnce, "İBB'yi alan bir kişi (Benim üzerimden konuşmayalım) 25 yıllık saltanatı yıkacak bir kişi cumhurbaşkanlığını da alır. Şunu görüyorum. O kadar popüler olur ki onu alan kişi ne CHP Genel Başkanı kalır, ne cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce kalır. Kazanırsa mutlaka cumhurbaşkanı adayı o kişi olur" demişti. 

Haber Tarihi: 11 Eylül 2018 Salı 15:09
  1. İstanbul
  2. muharrem ince
  3. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Faik Öztrak

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  • cafer sarıcafer sarı28 dk önce
    chp yine kaybedecek desene. İnce ile olmazz önce kendilerinin inanması lazım...
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