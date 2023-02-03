CHP'den 6'lı masayı yok sayan hamle! Kılıçdaroğlu astırdığı afişle adaylığını ilan etti

14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere az bir zaman kalmasına karşın cumhurbaşkanı adaylığı konusunda bir türlü uzlaşıya varamayan ve sık sık kriz yaşayan altılı masanın aday belirleme sürecinde yeni bir gelişme yaşandı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ne astırdığı 'Ben Kemal geliyorum.' ifadelerinin yer aldığı afiş, CHP'li vekiller ve teşkilat üyeleri tarafından sosyal medyadan peş peşe paylaşıldı.

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'ne kendi fotoğrafı ile, 'Ben Kemal geliyorum.' ifadelerinin yer aldığı dev bir afiş astırdı. Kılıçdaroğlu, bu afişin görüntüsünü tüm teşkilat ve CHP'li vekillere paylaştırdı.

CHP'nin bu haftaki grup toplantısında söz konusu ifadeleri kullanan Kılıçdaroğlu'nun, 'Ben Kemal geliyorum' sözlerini afiş yaptırarak Genel Merkez'e astırması adaylık mesajı olarak yorumlandı. Kılıçdaroğlu, aday olmak istediğini sık sık dile getirse de, kararın 6'lı masada alınacağı vurgusu yapılıyor.

İYİ Parti'den CHP'nin açıklamasına sert çıkış

Öte yandan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı, "Sokakta Kemal Bey'e itiraz var. Bunu görmezden gelemeyiz. Parti yetkili kurulları şu anda Kemal Bey'i onaylayacak noktada değil" ifadeleri ile 6'lı masanın son toplantısı öncesi Kılıçdaroğlu'nu veto etmişti. Paçacı, daha sonra görevinden istifa ettiğini duyurdu. Paçacı'ya benzer bir açıklama da İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale'den geldi. Bugün açıklama yapan Özlale, İmamoğlu ve Yavaş'ın adaylığını desteklediklerini vurguladı, Kılıçdaroğlu ismine karşı ise mesafeli söylemlerde bulundu. Özlale, "Gerçekten CHP o masayı Sayın Kuşoğlu'nun dediği gibi, Kemal Bey'in Cumhurbaşkanlığını onaylatmak için kurduysa, biz de onay makamı değiliz." dedi.

Adaylık açıklamasında 13 şubat krizi

CHP ile İYİ Parti arasında 13 Şubat krizi de sürüyor. Kılıçdaroğlu, adayın 13 Şubat'ta açıklanacağını söylerken, İYİ Parti bu açıklamaya tepki gösteriyor. Özlale, "Üstelik daha önce de söylediğim gibi, bizim bu süreçle ilgili 13 Şubat'a kadar adayı nasıl belirleneceğine dair, hangi yöntemle belirleneceği, süreç nasıl gelişecek hiçbir bilgimiz yok. Biz de bunu canlı yayından öğrendik. Adayın belirlenmesinin 12 güne sıkıştırılmasını doğru bulmuyoruz." ifadelerini kullandı.