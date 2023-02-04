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Siyaset CHP'den 6'lı Masa'yı karıştıracak adaylık çıkışı: Bizim gönlümüzden geçen isim...
Siyaset

CHP'den 6'lı Masa'yı karıştıracak adaylık çıkışı: Bizim gönlümüzden geçen isim...

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayına ilişkin açıklamada bulundu. Ağbaba, "Hiç kuşkusuz CHP'nin her bir üyesi, CHP'ye oy veren herkesin gönlünden geçen aday Kemal Kılıçdaroğlu'dur" dedi.

Yeniakit Publisher
2023-02-04 17:26:00 -
CHP'den 6'lı Masa'yı karıştıracak adaylık çıkışı: Bizim gönlümüzden geçen isim...

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, partisinin Malatya il teşkilatının yeni yönetiminin Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki tanıtım toplantısına katıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, altılı masanın kurulmasında büyük emeği olduğunu belirten Ağbaba, şöyle konuştu:

"Kılıçdaroğlu'nun altılı masaya karşı sorumluluğu bulunuyor. Bizim de altılı masaya karşı sorumluluğumuz var. Altılı masanın da Genel Başkanımızın da Türkiye'ye karşı sorumluluğu var. O dikkatle hareket ediyoruz. Altılı masanın bir iktidar mücadelesinden önce, kimin cumhurbaşkanı olacağından önce, bu topluma, Türkiye'de yaşayan yoksullaşmış, geleceği yurt dışında arayan tüm kesimlere karşı borcu ve sorumluluğu var. Umarım 13 Şubat'tan sonra bu sorumluluğu yerine getirir. Karar altılı masanındır, biz de bu iradeye saygı duyduğumuzu belirtmek istiyoruz. Hiç kuşkusuz CHP'nin her bir üyesi, CHP'ye oy veren herkesin gönlünden geçen aday Kemal Kılıçdaroğlu'dur."

 

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