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Gündem CHP’den 4 yaşındaki yetime icra!
Gündem

CHP’den 4 yaşındaki yetime icra!

Kamu imkânlarının yandaşlara peşkeş çekildiği, yüz binlerce liralık şarap alımlarının gerçekleştirildiği, heykel belediyeciliğinin hizmet olarak sunulduğu CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde skandal bir olay yaşandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-24 09:49:00 -
CHP’den 4 yaşındaki yetime icra!

Şehide yapılan yardımı çok görüp şarap ihaleleri açmaktan geri durmayan, ‘halkçıyım’ deyip teknelerden inmeyen, şatolarda keyif çatan, heykel belediyeciliğini hizmet olarak gören CHP’li Tunç Soyer’in başkanlığını yaptığı İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde skandal bir olay yaşandı. CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZSU’nun 4 yaşındaki bir çocuğa ölen babasının borcundan dolayı icra takibi başlattığı ortaya çıktı.

4 yaşındaki çocuğa icra takibi

Lağım kokuları, su kesintileri ve hizmet yoksunluğu İzmirliyi canından bezdirirken, halkın parasını heykele, operaya ve konserlere akıtan CHP’li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer başkanlığındaki CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi maşeri vicdanı yaralayan bir karara imza attı. CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZSU, ölen babasının borcundan dolayı 4 yaşındaki bir çocuk için icra takibi başlattı. İzmir 28. İcra Dairesi tarafından gönderilen belgede, 14 Haziran 2017 doğumlu çocuk, babasının kanuni mirascısı olduğu gerekçesiyle borçtan sorumlu tutuldu. 4 yaşındaki çocuğa gönderilen haciz belgesinde, son ödeme tarihi 31 Ekim 2019 olan ve faiziyle birlikte toplamda 6 bin 930 lira 70 kuruşluk borcun ödenmemesi durumunda yetkili icra dairesi aracılığıyla cebri icraya devam edileceği ihtarında bulunuldu.

İzmirlinin 660 milyonu havaya

CHP’li 22 belediye başkanının 22 Mart Dünya Su Günü nedeniyle İzmir’de toplanıp, İzmir halkının kesesinden “Kentlerde Sürdürülebilir Su Politikaları Zirvesi” düzenlediği bir günde patlak veren haciz skandalını, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Partili Grup Başkanvekili Avukat Özgür Hızal sosyal medya hesabından duyurdu. İzmir’in tonlarca suyunun boşa aktığını ve İzmirlilerin cebindeki paranın israf olduğuna dikkat çeken Hızal, attığı twette şöyle dedi, “Kayıp kaçaktan dolayı yılda 660 milyon TL’yi havaya kaptıran İZSU’nun, 2017 doğumlu bir çocuğa, vefat eden babasının borcu sebebiyle icra takibi başlattığını üzülerek öğrendik. Yaptığınız hataların bedelini İzmir’in evlatlarına ödetemezsiniz!”


Yeni Akit Gazetesi
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Yorumlar

merdo

hergün aynı haberi yapın. kanun neyi gerektiriyorsa o yapılır. 4 yaşındaki çocuk hak sahibi ise ve kanunda icraya engel bir durum yok ise gereği yapılır. hukuk devleti isek sorun olmayan bir durumdur bu.
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Resat

Insaf tekbasina dolasmaz,onun birde arkadaşı vardır. O yoksa insafta yoktur.
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