CHP'den "3. Yol Hareketi"... Ne Kılıçdaroğlu, ne İnce! "Yeni dünya düzenine ayak uyduracak bu hareket..."

CHP'de "3. Yol Hareketi" başlıyor. Hürriyet yazarı Yalçın Bayer, CHP'nin yeniden yapılanacağını ifade etti. İşte Bayer'in yazısının ilgili bölümü:

CHP bir yandan yerel seçim hazırlıklarına devam ederken bir yandan da parti içerisindeki bütünlüğün sağlanmasına dönük yeni bir hareketin başlatıldığı kulislere konuşulmaya başlandı.

CHP’nin 9 Eylül’deki kuruluş gününde Ankara’da yapılacak büyük toplantıda ‘3.Yol Hareketi’ kamuoyuna duyurulacak.



Burada ne ‘Kemalcilik’ ne de ‘Muharremcilik’ var... Kişisel isimler üzerinde bir lider arayışı ile CHP’nin kendi iç sorunlarını çözemeyeceği görüldüğünden bu kısır döngünün dışına, ‘fabrika ayarlarına’ dönülmesi esas hedef olarak gösteriliyor. Strateji yeni kadro, yeni program ve yeni tüzük üzerinden şekillendirilecek. Kolektivist bir anlayışla birlikte “Ortak aklın ürünü kararların alındığı, Türkiye ve dünya gerçeğinin süzgecinden geçirilerek duygusallığın ötesinde bir mantığa ve ülke çıkarlarına dayalı, tabii ki Atatürkçü politikaları benimsemiş bir yapı...” deniyor.



Harekette yer alan isimler henüz ortaya atılmak istenmiyor.

‘CHP’DE ÇOK ŞEY OLACAK’

CHP’nin kadrolarında yer almış bir isimle bayramlaşırken “Çok umutluyuz, önümüzdeki aylarda CHP’de çok şey olacak” dedi. Bu yazı da bu şekilde ortaya çıktı.

Özetle diyor ki:

“Hedefimiz yerel seçimler değil; CHP’nin kurtuluşu, yeni bir yapıya bürünmesidir. Yürüttüğümüz ciddi bir çalışmadır. Bazı isimler kurultay kimliğine zarar gelmesin diye kendilerini kurtardılar ve partiyi güdükleştirdiler. Beş altı dönemdir genel merkeze çöreklenip Genel Başkan’ın eteğine tutuştular; partinin kapısını kapattılar. Çok açık şekilde, yerel seçimleri kurtarma adına partiyi bu kişilere teslim ettirmeyeceğiz.”



- Sizler kimsiniz?

- Partiye sahip çıkan, CHP’nin bütün değerleriyle barışık bir dayanışma grubu... Bu partiye ömrünü vermiş, her şeyini feda etmiş insanlar olarak partinin yok edilmesine karşı duracağız. CHP’ye büyük tuzaklar kuruluyor; Kılıçdaroğlu da İnce de bunun farkında değiller. Hedefimiz yerel seçimler değil, Türkiye’nin geleceğidir. 9 Eylül’de Ankara’da ilk değerlendirme toplantımızı yapacağız. Bu ülke hem fakirleştiriliyor, hem cahilleştiriliyor. Bu şimdiye kadar dünyada hiçbir yerde olmadı. CHP geri duramaz. Bunlarla mücadele bize düşüyor.

- Yeni isimler var mı?

- Yeni dünya düzenine ayak uyduracak olan bu hareketin lokomotif bir ismi var tabii... Biraz sabredin; bu güçlü ekip ortaya çıktığında çok yankı toplayacak. Çok şaşıracağınız isimler göreceksiniz; eski de yeni de... Akademisyen, sosyolog, ekonomist ve bilim dünyasından dış politikayla kadar her alanda şimdiden koşturan insanlarımız var. Güdük anlayış ve tıkanan parti bürokrasisini aşamadıkları için kendilerine yer bulamayan ve bazen de başka partilerin tabanlarına itilmiş insanlar bunlar; bunları da kazanmak istiyoruz... Umutsuz değiliz, biraz sabır diliyoruz.”