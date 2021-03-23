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Siyaset CHP'deki tecavüzlere sessiz kalan Akşener, AK Parti'yi hedef aldı
Siyaset

CHP'deki tecavüzlere sessiz kalan Akşener, AK Parti'yi hedef aldı

İttifak ortağı CHP'deki taciz, tecavüz olaylarına ilişkin tek kelime konuşamayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Sözleşmesi üzerinden iktidarı hedef aldı.

Yeniakit Publisher
2021-03-23 13:40:00 -
CHP'deki tecavüzlere sessiz kalan Akşener, AK Parti'yi hedef aldı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TBMM’deki grup toplantısında konuştu. Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Akşener, İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılınmasına da değindi.

CHP'deki taciz, tecavüz olaylarına suspus

Aylardır Türkiye'de gündem olan ittifak ortağı CHP'deki kadınlara yönelik taciz ve tecavüz olaylarıyla ilgili tek kelime konuşmayan Akşener, İstanbul Sözleşmesi üzerinden iktidarı eleştirdi.  Akşener, "Birkaç oy uğruna kadınlarımızı, çocuklarımızı ve ailelerimizi feda etmeyi seçtiler. Birkaç oy uğruna; çocuklarımızı korumayı değil, 7 yaşındaki kızlarımızı evlendirmeyi seçtiler." dedi.

 

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