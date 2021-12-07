"CHP'deki tecavüzlere ses çıkarmayanlar bize had bildiremez"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun TBMM’de bütçe üzerine yapmış olduğu konuşmada sağ elini sol eline vurarak yaptığı edepsiz el hareketine AK Parti MKYK üyesi ve Elazığ Milletvekili Metin Bulut, sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Bulut, Kılıçdaroğlu’na “terbiyesiz” derken, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol da AK Partili vekile "Haddini bil” diyerek çıkıştı.

Kılıçdaroğlu'nun meclis kürsüsündeki konuşmasını sosyal medyada paylaşan AK Parti Elazığ Milletvekili Metin Bulut, “İnsan bir defa kendisini kaybetmeye görsün. Her gün bir perdesi yırtılır. En son edep perdesi yırtılır. O da yırtılınca geriye bir şey kalmaz. Terbiyesiz.” ifadelerini kullandı. Bulut,

kendisine "Haddini bil!” diye çıkışan CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'a da “Bize partisindeki tacize tecavüze karşı üç maymunu oynayanlar had öğretemez. İhaleye fesat karıştırmaktan hüküm giyen biri bize ahlak dersi veremez” sözleriyle ayar verdi.